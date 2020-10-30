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Качество российских макарон «Роллтон» «перья» из твёрдых сортов пшеницы такое же безупречное, как у итальянских пенне

По результатам испытаний АНО «Российская система качества» (Роскачество) лучшими макаронами «перья» признаны изделия марки «Роллтон», изготовленные из твердых сортов пшеницы. Они обошли 21 популярный бренд и стали лидером рейтинга по всем показателям
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Роскачество выявило лучшие макаронные изделия «перья» из твердых сортов пшеницы на российском рынке. Этот вид макарон является одним из наиболее популярных среди потребителей наряду со спагетти, «рожками», и «спиралями». Эксперты изучили макаронные изделия по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.

Результаты исследования «перьев» торговой марки «Роллтон» показали, что они по праву относятся к группе А, так как изготовлены исключительно из муки твердых сортов пшеницы. В отличие от макаронных изделий других марок, в «перьях» «Роллтон» крахмал содержится в минимальных количествах, что говорит о соблюдении заявленного на упаковке состава продукта.

По данным тестирований, «перья» «Роллтон» хорошо сохраняют свою форму как в сухом виде (не крошатся), так и после варки, – это значит, мука макаронных изделий не содержит примесей мягкой пшеницы, соевой и кукурузной муки.

Кроме того, в лаборатории были проведены исследования по безопасности продукта. Эксперты Роскачества отметили, что «перья» «Роллтон» соответствуют всем требованиям безопасности, не содержат пестицидов и других вредных веществ. Они соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. Макароны «Роллтон» признаны высококачественными и претендуют на получение российского Знака качества.

Торговая марка «Роллтон» входит в топ-10 макаронных изделий «перья», продаваемых в России.

О компании

«Маревен Фуд Сэнтрал» – торгово-производственная FMCG* компания со 100% иностранными инвестициями, которая специализируется на разработке, производстве и продвижении широкого ассортимента продуктов питания. Это такие популярные бренды, как «Роллтон», BIGBON, «Петра», а также профессиональный кулинарный бренд для индустрии гостеприимства Mareven Professional Food и напитки ACTIBO. Вся продукция соответствует высоким стандартам менеджмента качества ISO 9001 и FSSC 22000.

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