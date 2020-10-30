«Пятёрочка» победила в конкурсе экологических проектов

Комплексная система «Умный магазин» торговой сети победила в номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» среди крупных предприятий страны.

Проект по внедрению системы «Умный магазин» реализуется во всех регионах присутствия «Пятёрочки». Он позволяет сократить энергопотребление в торговых точках на 4,9%. С помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения система встраивается в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина, позволяет экономить электроэнергию, управлять основными потребителями электричества в автоматическом режиме и минимизировать аварийные ситуации.

В этом году на конкурс было подано 274 заявки. Всероссийский конкурс «Надёжный партнёр – Экология» проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и призван выявлять лучшие природоохранные практики и проекты, направленные на сохранение экологического благополучия страны и граждан.

Проведение конкурса «Надёжный партнёр — Экология» официально поддержано Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством строительства и ЖКХ России, Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством города Москвы.