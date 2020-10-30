«Россети» завершили два крупных электросетевых проекта в центре России

Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Пресс служба ПАО «Россети»

Во время Всероссийского совещания о подготовке регионов к предстоящей зиме прошла торжественная церемония запуска ряда новых электроэнергетических объектов. В мероприятии приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, а также руководители регионов – глава Брянской области Александр Богомаз и первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев.

«ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ»

«Ввод в работу подстанции «Белгород» и цифрового Брянского района электрических сетей позволит повысить надежность и доступность электроснабжения двух регионов Центра России, - отметил Александр Новак. - В числе основных потребителей – население, организации социальной сферы, транспортной отрасли, крупнейшие промышленные предприятия».

«Эти проекты – важный шаг на пути цифровой трансформации сетевого комплекса, которая проходит сегодня в масштабе всей России, - добавил Павел Ливинский. - В обоих случаях реализованы передовые технологии, установлено современное оборудование».

Обратим внимание, что в Белгороде на новой площадке построена ПС 330 кВ «Белгород» высокой степени автоматизации. Старая подстанция, которая работала с 1960-х годов, будет демонтирована; земля передается городу для развития муниципальных проектов. Инвестиции составили 6,5 млрд рублей: мощность подстанции – 500 МВА; более 10 тыс. цифровых сигналов оборудования обрабатывается в автоматическом режиме. Реализовано дистанционное управление.

Эксперты отмечают повышение надежности электроснабжения Белгорода и энергосистемы региона в целом (население – более 1,5 млн человек). В числе крупнейших потребителей – Лебединский и Яковлевский ГОКи.

Кроме того, в сетевом комплексе Брянского района обеспечена 100% наблюдаемость и полное покрытие цифровой связью, возможность дистанционных оперативных переключений в нормальных и аварийных режимах. Всего по итогам 2020 года в периметре «Россетей» будет работать 38 цифровых районов электрических сетей (с учетом выполненных «пилотов»). К 2030 году все РЭС перейдут в «цифру».

В целом объем инвестиций «Россетей» в развитие Белгородской области в 2017-2019 гг. составил порядка 19,3 млрд рублей. В 2020-2024 планируется вложить более 18,7 млрд рублей. В Брянской области в 2017-2019 гг. компанией на финансирование проектов направлено 6,6 млрд рублей, в 2020 -2024 гг. его объем превысит 12,6 млрд рублей.

ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЦИФРОВЫМИ

Обратим внимание на значение отдельных терминов. Цифровой РЭС – это район электрических сетей с высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей «умный» учет электроэнергии и удаленную наблюдаемость в режиме онлайн, а также позволяющей использовать функции самодиагностики и самовосстановления.

Работа по созданию цифровых РЭС проводится в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030», принятой в группе «Россети». На сегодня уже выполнено четыре пилотных проекта. Получен серьезный практический эффект. Например, если в 2016 году до начала проекта в Мамоновском РЭС («Россети Янтарь») среднее время восстановления электроснабжения составляло 5,5 часов, то сейчас – около 1 часа, а потери электроэнергии сократились в 2,5 раза.

К концу 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируется создать 17 цифровых РЭС. В «Россети Янтарь» будет завершено 16 проектов, то есть по всей территории обслуживания в Калининградской области. «Россети Северо-Запад» введет в работу еще один цифровой РЭС. Общее число цифровых РЭС в группе «Россети» вырастет до 38 с учетом реализованных ранее «пилотов».

Программа цифровой трансформации охватывает всю территорию присутствия группы. К 2030 году все РЭС должны стать цифровыми. Это означает, что они будут управляться минимальным участием человека, а оперативное состояние основных единиц оборудования и участков сети 0,4-20 кВ можно будет наблюдать из Центров управления сетями (ЦУС), находящихся в филиалах компаний группы «Россети».