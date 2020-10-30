Глава Московского НПЗ Виталий Зубер: «Уровень экологических требований в обществе растет. Мы этому соответствуем»

енеральный директор МНПЗ Виталий Зубер. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Московском НПЗ до пандемии появилась по-настоящему европейская практика. Жители по предварительной записи могли прийти на завод и посмотреть, как обстоит экологическая обстановка на производственной площадке, лично оценить чистоту воздуха на территории. Сейчас из-за эпидемиологической ситуации в городе такие визиты переведены в онлайн-формат. Но модернизация предприятия продолжается. Об этом в интервью «КП» в рамках форума XI Международного форума «Экология» рассказал генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.

- Виталий Игоревич, почему крупные промышленные компании участвуют в экологических форумах?

- Мы презентуем результат нашей многолетней работы по модернизации предприятия с точки зрения экологии. Рассказываем про оснащение системой контроля воздуха с онлайн-измерениями. На этой основе строится открытое общение с природоохранными организациями. Плюс мы поддерживаем возможность посещения предприятия. В прошлом году активно принимали группы жителей, экспертов, руководителей. В этом году из-за пандемии мы в этом ограничены. Но после завершения сложной ситуации в мире продолжим этот инструмент активно использовать.

- То есть, можно было зайти на завод, посмотреть, как все устроено?

- Да, конечно. В менталитете нашей страны во всем сомневаться, и это понятно. Но возможность проверить очень простая. Человек попадает на территорию предприятия, смотрит, как все устроено, и сам оценивает качество воздуха на производственной площадке. Все сразу становится на свои места.

- Многие промышленные предприятия находятся под серьезным давлением экологических организаций. Вам приходится быть прозрачными…

- Уровень ожиданий по качеству жизни, уровень экологических требований в обществе возрастает. Предприятие либо этому соответствует и уверенно смотрит в будущее, либо его существование весьма спорно.

- Вам еще сложнее, вы находитесь внутри огромного столичного мегаполиса.

- Да, мы находимся под пристальным вниманием, со стороны правительства Москвы, со стороны федеральных структур. Колоссальная ответственность, и она ко многому обязывает.

- Бывает, что если в Москве чем-то запахло, то на форумах, в социальных сетях появляются сообщения, что наверняка что-то на МНПЗ случилось. Как ведется экологический мониторинг?

- Модернизация, которая была проведена, сделала очень хорошую производственную, технологическую базу. В 2015 году мы были первыми в России, кто добровольно оснастил себя автоматизированной системой мониторинга воздуха. Все основные технологические установки оснащены приборами контроля. Вся информация передается надзорным органам. Это первый уровень. Во-вторых, вокруг предприятия расположены посты контроля атмосферного воздуха, которые принадлежат Мосэкомониторингу. На них отмечается сила, скорость, направление ветра. Если есть какие-то локальные вопросы, тут же выезжает независимая экологическая лаборатория и предоставляет данные в природоохранные органы. И, конечно, обратная связь, которая дается жителям города через Экоинформер.

- Что такое Экоинформер?

- Это онлайн-табло с показателями качества воздуха, на нем указаны ПДК (предельно допустимая концентрация) и текущее состояние по основным критериям. Этот уличный экран установлен в районе Капотня около предприятия. Информация также дублируется на сайте предприятия.

- Давайте конкретнее про модернизацию. Какие этапы вы прошли?

Мы провели целый пул мероприятий, сокративших воздействие на воздух. Нагрузка на атмосферу снизилась на 75%. Второй момент – чистая вода. Здесь тоже ряд мероприятий. Очень знаковое – комплекс биологических очистных сооружений «Биосфера», где вода многоступенчато очищается до 99,9%. Конечным пунктом очистки является молекулярный уровень. Благодаря этому до 80% воды возвращается назад в производство, кратно снижены и потребление речной воды, и нагрузка на городские очистные сооружения. Более того, воду после глубокой очистки мы напрямую направляем на производство пара. Комплекс отмечен международными и российскими наградами, нас посетили более 50 делегаций, одна из лучших практик (если не лучшая практика) в России. Мы активно ее предлагаем для повсеместного распространения.

- Какие ближайшие планы? Экологический процесс поступательный. Если сегодня 80%, то завтра нужно 85 и 90%...

- Следующий этап - выход на самое качественное с точки зрения экологичности моторное топливо. Сейчас завод выпускает топливо стандарта Евро-5. Но уровень наших технологий такой, что мы готовы и к более жестким требованиям. Продолжится и модернизация предприятия. На это направление средства выделялись и продолжают выделяться.

- Если вы уже можете выпускать «Евро-6», почему не выпускаете?

- «Евро-5» и «Евро-6» - это требования к выбросу, который осуществляет автомобиль на определенной дистанции пробега. И он обеспечивается двумя вещами. С одной стороны, это высококачественное автомобильное топливо, содержащее минимальное количество тех или иных загрязнителей. Второй момент – это эффективно настроенный сам автомобиль с каталитическими системами дожига. Сейчас выпускаемое нами топливо соответствует самым высоким стандартам, принятым в России.

- То есть это совместная работа с автопроизводителями?

- Да. Но прежде всего, это решения регулятора, правительства. Мы прекрасно осознаем ожидания и требования со стороны мегаполиса. Поэтому стараемся крайне четко их предвосхищать.

- В июле президент страны дал старт комплекса «Евро+». Расскажите, что это такое.

- Это очень высокотехнологичный комплекс, интеграция первичных и вторичных процессов переработки нефти. Ввод его в эксплуатацию позволил вывести из эксплуатации 5 установок предыдущего поколения. Выпуск автомобильного бензина вырос на 15%, качественного дизельного топлива – на 40%, авиационного керосина – в два раза. Плюс он на 15% энергоэффективнее. Стоит отметить и высокую степень цифровизации объекта. Начиная с 3D-проектирования, цифрового управления и заканчивая оснащением системами искусственного интеллекта. Это уверенный шаг к заводу будущего.