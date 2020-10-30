Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Новый российский армейский автомобиль не остановит мина или автомат Калашникова

На вооружение подразделений военной полиции поступила первая партия бронемашин "Патруль"
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
Комментарии (1)Комментарии (1)
Эксперты заявили, что автомобиль "Патруль" на отечественном шасси автомобиля КамАЗ нельзя остановить с помощью автомата Калашникова или мины. Фото: Екатерина Смола

Эксперты заявили, что автомобиль "Патруль" на отечественном шасси автомобиля КамАЗ нельзя остановить с помощью автомата Калашникова или мины. Фото: Екатерина Смола

На полигоне Алабино прошла передача в боевые подразделения первых 5-ти специальных транспортных средств военной полиции "Патруль".

- Сегодня мы принимаем на вооружение подразделений военной полиции бронированные автомобили "Патруль", которые уже успешно прошли испытания в экспедициях Минобороны России к Северному Ледовитому океану и к Эльбрусу. Автомобили будут использоваться для обеспечения сопровождения и охраны воинских колонн, патрулирования и самое главное защиты экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств, - заявил на торжественной церемонии начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Сергей Кураленко.

Эксперты заявили, что автомобиль "Патруль" на отечественном шасси автомобиля КамАЗ нельзя остановить с помощью автомата Калашникова или мины.

"Корпус автомобиля защищает личный состав от поражения стрелкового оружия калибра 5,45 и 7,62. Он защищает экипаж от подрывов взрывчатых веществ массой до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте при взрыве под колесами машины, под днищем или со стороны бортов автотранспорта" - заявили производители.

На окна автомобиля установлены решетки предохраняющие стекла от поражения, а его салон выполнен в виде бронированной капсулы.

Запас хода автомобиля на полной заправке топливом составляет 1000 километров (на одном баке от Московской области до Ростовской).

Топливные баки тоже трудно пробить: они обработаны специальным раствором, который при пробитии пулей затягивает отверстие и устраняет утечку горючего.

Армия и безопасностьАрмия

Рекомендуемые