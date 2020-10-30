Новый российский армейский автомобиль не остановит мина или автомат Калашникова

Эксперты заявили, что автомобиль "Патруль" на отечественном шасси автомобиля КамАЗ нельзя остановить с помощью автомата Калашникова или мины. Фото: Екатерина Смола

На полигоне Алабино прошла передача в боевые подразделения первых 5-ти специальных транспортных средств военной полиции "Патруль".

- Сегодня мы принимаем на вооружение подразделений военной полиции бронированные автомобили "Патруль", которые уже успешно прошли испытания в экспедициях Минобороны России к Северному Ледовитому океану и к Эльбрусу. Автомобили будут использоваться для обеспечения сопровождения и охраны воинских колонн, патрулирования и самое главное защиты экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств, - заявил на торжественной церемонии начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Сергей Кураленко.

Эксперты заявили, что автомобиль "Патруль" на отечественном шасси автомобиля КамАЗ нельзя остановить с помощью автомата Калашникова или мины.

"Корпус автомобиля защищает личный состав от поражения стрелкового оружия калибра 5,45 и 7,62. Он защищает экипаж от подрывов взрывчатых веществ массой до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте при взрыве под колесами машины, под днищем или со стороны бортов автотранспорта" - заявили производители.

На окна автомобиля установлены решетки предохраняющие стекла от поражения, а его салон выполнен в виде бронированной капсулы.

Запас хода автомобиля на полной заправке топливом составляет 1000 километров (на одном баке от Московской области до Ростовской).

Топливные баки тоже трудно пробить: они обработаны специальным раствором, который при пробитии пулей затягивает отверстие и устраняет утечку горючего.