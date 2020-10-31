Некоторые любят похолоднее: Среди популярных маршрутов на Новый год — Сибирь, Байкал и Заполярье

Чуть позже, в феврале, стартуют чартерные рейсы в Бурятию — на Байкал. Дело в том, что именно к этому времени Байкал покрывается прочным прозрачным льдом, и местные турфирмы предлагают массу активных развлечений на байкальском льду. Фото: Shutterstock

Российские курорты в этом году не досчитаются 40% отдыхающих – таков прогноз главы Ростуризма Зарины Догузовой. Виновата, конечно, пандемия.

С заграничными путешествиями история куда более грустная – выездной туропоток в 2020 году упадет на 80% (и это тоже оценка Ростуризма). Опять же объяснимо: большую часть года самолеты за рубеж не летали, только сейчас восстанавливается авиасообщение с некоторыми странами.

Но не все плохо:

- Осенью пользуется популярностью юг России – Крым, Краснодарский край, где средняя загрузка отелей составляет 70 - 80%, что в полтора-два раза выше, чем в прошлом году. Есть регионы, где туропоток вырос в полтора – два раза: — Алтай, Байкал, - добавляет оптимизма Зарина Догузова.

Зимой 2020\2021 туризм тоже будет в основном внутренним:

- Среди новых направлений, куда мы запустим чартеры в зимний сезон, на новогодние праздники, - Шерегеш в Кемеровской области. Это регион, где почти 300 дней в году снег, уже есть развитая инфраструктура. Также это Мурманская область, "русская Арктика", Вологодская область – Великий Устюг, родина Деда Мороза. Это прекрасное семейное направление, где можно окунуться в атмосферу Нового года и Рождества, - поделилась подробностями глава Ростуризма.

Чуть позже, в феврале, стартуют чартерные рейсы в Бурятию — на Байкал. Дело в том, что именно к этому времени Байкал покрывается прочным прозрачным льдом, и местные турфирмы предлагают массу активных развлечений на байкальском льду.

А куда хотят улететь сами туристы? Эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру поделились с «КП» статистикой поисковых запросов на авиабилеты в новогодние каникулы. Да, популярнее всего Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Крым, Минводы, откуда удобно добираться на горнолыжные курорты Приэльбрусья и Домбая. Но в топ-15 есть и сибирские города, и Иркутск (вот вам и зимний Байкал), и заполярный Мурманск.

15 ГОРОДОВ РОССИИ, КУДА ТУРИСТЫ ХОТЯТ УЛЕТЕТЬ НА НОВЫЙ ГОД

Сочи 19,7%*

Калининград 9%

Санкт-Петербург 7,6%

Симферополь 5,6%

Минеральные Воды 5,3%

Новосибирск 3,1%

Краснодар 2,6%

Екатеринбург 2,4%

Казань 2,3%

Красноярск 2,2%

Иркутск 2%

Анапа 1,9%

Мурманск 1,7%

Ростов-на-Дону 1,6%

Омск 1,5%

*Доля в общем количестве поисковых запросов.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру о количестве поисковых запросов на билеты с датами вылета с 25 декабря по 10 января.

10 ЗАРУБЕЖНЫХ МАРШРУТОВ, ПОПУЛЯРНЫХ НА ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Стамбул (Турция) 10,7%*

Дубай (ОАЭ) 6,5%

Мале (Мальдивы) 4,6%

Анталья (Турция) 3,8%

Минск (Белоруссия) 2,9%

Хургада (Египет) 1,9%

Занзибар (Танзания) 1,8%

Шарм-эль-Шейх (Египет) 1,6%

Каир (Египет) 1,6%

Гавана (Куба) 1,5%

*Доля в общем количестве поисковых запросов.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру о количестве поисковых запросов на билеты с датами вылета с 25 декабря по 10 января. Учтены и прямые рейы, и со стыковками. В списке мы оставили лишь те направления, куда реально прилететь туристам при действующих на данный момент ограничениях. Но в принципе ищут билеты и на Пхукет, и в Прагу.

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