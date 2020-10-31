Некоторые любят похолоднее: Среди популярных маршрутов на Новый год — Сибирь, Байкал и Заполярье

Чуть позже, в феврале, стартуют чартерные рейсы в Бурятию — на Байкал. Дело в том, что именно к этому времени Байкал покрывается прочным прозрачным льдом, и местные турфирмы предлагают массу активных развлечений на байкальском льду.
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Российские курорты в этом году не досчитаются 40% отдыхающих – таков прогноз главы Ростуризма Зарины Догузовой. Виновата, конечно, пандемия.
С заграничными путешествиями история куда более грустная – выездной туропоток в 2020 году упадет на 80% (и это тоже оценка Ростуризма). Опять же объяснимо: большую часть года самолеты за рубеж не летали, только сейчас восстанавливается авиасообщение с некоторыми странами.
Но не все плохо:
- Осенью пользуется популярностью юг России – Крым, Краснодарский край, где средняя загрузка отелей составляет 70 - 80%, что в полтора-два раза выше, чем в прошлом году. Есть регионы, где туропоток вырос в полтора – два раза: — Алтай, Байкал, - добавляет оптимизма Зарина Догузова.
Зимой 2020\2021 туризм тоже будет в основном внутренним:
- Среди новых направлений, куда мы запустим чартеры в зимний сезон, на новогодние праздники, - Шерегеш в Кемеровской области. Это регион, где почти 300 дней в году снег, уже есть развитая инфраструктура. Также это Мурманская область, "русская Арктика", Вологодская область – Великий Устюг, родина Деда Мороза. Это прекрасное семейное направление, где можно окунуться в атмосферу Нового года и Рождества, - поделилась подробностями глава Ростуризма.
Чуть позже, в феврале, стартуют чартерные рейсы в Бурятию — на Байкал. Дело в том, что именно к этому времени Байкал покрывается прочным прозрачным льдом, и местные турфирмы предлагают массу активных развлечений на байкальском льду.
А куда хотят улететь сами туристы? Эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру поделились с «КП» статистикой поисковых запросов на авиабилеты в новогодние каникулы. Да, популярнее всего Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Крым, Минводы, откуда удобно добираться на горнолыжные курорты Приэльбрусья и Домбая. Но в топ-15 есть и сибирские города, и Иркутск (вот вам и зимний Байкал), и заполярный Мурманск.
15 ГОРОДОВ РОССИИ, КУДА ТУРИСТЫ ХОТЯТ УЛЕТЕТЬ НА НОВЫЙ ГОД
Сочи 19,7%*
Калининград 9%
Санкт-Петербург 7,6%
Симферополь 5,6%
Минеральные Воды 5,3%
Новосибирск 3,1%
Краснодар 2,6%
Екатеринбург 2,4%
Казань 2,3%
Красноярск 2,2%
Иркутск 2%
Анапа 1,9%
Мурманск 1,7%
Ростов-на-Дону 1,6%
Омск 1,5%
*Доля в общем количестве поисковых запросов.
По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру о количестве поисковых запросов на билеты с датами вылета с 25 декабря по 10 января.
10 ЗАРУБЕЖНЫХ МАРШРУТОВ, ПОПУЛЯРНЫХ НА ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ
Стамбул (Турция) 10,7%*
Дубай (ОАЭ) 6,5%
Мале (Мальдивы) 4,6%
Анталья (Турция) 3,8%
Минск (Белоруссия) 2,9%
Хургада (Египет) 1,9%
Занзибар (Танзания) 1,8%
Шарм-эль-Шейх (Египет) 1,6%
Каир (Египет) 1,6%
Гавана (Куба) 1,5%
*Доля в общем количестве поисковых запросов.
По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру о количестве поисковых запросов на билеты с датами вылета с 25 декабря по 10 января. Учтены и прямые рейы, и со стыковками. В списке мы оставили лишь те направления, куда реально прилететь туристам при действующих на данный момент ограничениях. Но в принципе ищут билеты и на Пхукет, и в Прагу.
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