«Футболисты друг друга мутузят»: Появились новые подробности драки Широкова

Роман Широков вступил на поле в рукопашную с судьей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не только звезды шоу-бизнеса, но и спортсмены порой оказываются в центре скандала, распустив руки.

В такую западню недавно попал футболист Роман Широков, вступивший на поле в рукопашную с судьей.

В интервью Ютуб–каналу OsporteTV журналисту Анару Ибрагимову бывший представитель Широкова, самый звездный спортивный пиар-директор Елена Болотова прокомментировала скандал с футболистом.

- Мне неприятно, - призналась Ибрагимову Елена. - Мне вообще странно, что Рома сорвался. Он вспыльчивый, да. Широков – нормальный, живой человек. Другое дело, что там произошло. Я не понимаю, почему он вообще вдруг в этой ситуации мог себя повести.

- Эта история вроде на слуху, а вроде и нет, - удивился блогер.

- Футболисты на поле дерутся,-объяснила ведущему Елена Болотова. - Когда они друг друга мутузят во время выработки сумасшедшего адреналина в играх, никто этому такого значения не придаёт. А здесь уголовное дело. Я вообще сильно не вникала, но мне жалко, что Широков в этой ситуации оказался.

К слову, Елена рассказала и о съёмках своего шефа Фёдора Смолова в шоу Коммент Аут. Как оказалось, чтобы не вышло скандала, ей приходилось за кулисами режиссировать процессом.

Елена Болотова прокомментировала скандал с футболистом Фото: Мария РЕМИЗОВА

- Я не понимала, зачем он (эфир) нужен. Я, например, боялась этих шуток,-делится пиар-директор Фёдора Смолова. - Я обожаю Гудкова, я его вообще очень люблю. Маркони – радость моя большая: мы очень подружились. Но понимая вот эту вот провокацию, я осознавала, что есть определенные риски и могут быть последствия. На этой съёмке у меня уже дёргался глаз после очередного какого-то наказания. Я звонила и просила удалить посты. По одной простой причине, что Черчесов этого бы не понял.

И вот был момент с этой шуткой, которую мы Вике Боне написали. Я просто подошла к Гудкову и сказала: «Теперь срочно найди Боню! Срочно!» В итоге я до неё дозвонилась, прислала ей фотки и сказала: «Викусик, удали, пожалуйста. Мы на съёмках».