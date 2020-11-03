Глава Фонда Росконгресс отмечает день рождения

Редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет Александра Анатольевича Стуглева с днем рождения

С чем его горячо поздравляют коллеги, близкие, а также множество россиян и зарубежных партнеров, для которых Александр Анатольевич и его команда оказали и оказывают неоценимую помощь в плане коммуникаций для творческого, технического и политического сближений.

Фонд Росконгресс, если кто-то еще не знает, это, образно говоря — та площадь, или Агора, на которую собираются ораторы и слушатели, ремесленники, торговцы, философы, музыканты, писатели, циркачи, политики, юристы и журналисты, художники и поэты, бедные и богатые, молодежь и старцы. Всё, как в древности, только куда масштабнее, благодаря техническому прогрессу и с учетом нынешних потребностей человечества.

Но если уж толковать по-современному, то: Фонд Росконгресс - это социально- ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

А мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий.

Но коронавиурсная пандемия, нацеленная разобщить народы, разрушить связи даже внутри страны, конечно же, попыталась свести на нет и работу Фонда. Однако техника не болеет ковидом. И Фонд Росконгресс приложил немало ума и сил, чтобы создать участникам онлай-агору.

Как заявил сам нынешний именинник Александр Анатольевич: «...Карантин ускорил соединение онлайн- и офлайн-сферы, и в будущем это сделает событийную отрасль более продвинутой с точки зрения использования диджитал-решений. В режиме самоизоляции мы успели провести более двадцати различных виртуальных мероприятий… Виртуальный формат оказался удобным: спикерам для участия в конференции не требуется выкраивать время на дорогу, а организаторам — тратить ресурсы на логистику. Нам повезло, что эта пандемия произошла в технологическую эпоху — мы можем общаться, работать, обсуждать важные темы, быстро получать информацию и принимать решения, строить дальнейшие планы...».

Редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет Александра Анатольевича Стуглева с днем рождения. Желает ему, его близким и всему коллективу Фонда Росконгресс бодрости и здоровья, любви, успехов во всех делах!