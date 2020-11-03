Ирония судьбы, Крым и Оливье: Россияне назвали вещи, которые их объединяют

Накануне Дня народного единства (4 ноября) ВЦИОМ напомнил россиянам — в честь чего их, собственно, ждет праздник и законный выходной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Дня народного единства (4 ноября) ВЦИОМ напомнил россиянам — в честь чего их, собственно, ждет праздник и законный выходной. В чем единство, народ? Какие символы, книги, фильмы, блюда нас, великих и могучих, объединяют? - огласите ваш список, пожалуйста.

И народ огласил.

Итоги опроса — ниже. Но добавим, что в сравнении с 2018 годом (и точно таким же опросом), для россиян все большим объединительным символом стал сам народ (+1%), большая территория и Путин (по +2%).

Все больше читают «Войну и мир» и Конституцию с Уголовным кодексом (по +1%).

Смотрят «Иронию судьбы» (+3%), хотя казалось — куда уж больше-то! И «Операцию Ы» (+4%).

Чаще поют «День Победы» (+2%), но меньше Гимн (- 4%), хотя он все равно на первом месте.

И меньше едят салат «Оливье» (-2%) - вкусно, но ужас как калорийно. И картошку (-3%). А все больше смотрят на пироги (+2%) и борщ (+1%).

А главным историческим событием все чаще называют Победу в Великой Отечественной воней (+6%) и реже Октябрьскую революцию (-2%). Революции же скорее разъединяют... А Победа — она одна на всех.

Символ страны

Народ 10%

Патриотизм 8%

Флаг 8%

Герб 7%

Мощь страны 5%

Большая территория 5%

Путин 5%

Главные книги

«Война и мир» 12%

Все книги Пушкина 4%

«Тихий Дон» 2%

«Евгений Онегин» 2%

Конституция/Уголовный кодекс 2%

Литературный персонаж, отражающий наш характер

Обломов 4%

Все герои Пушкина 3%

Алексей Мересьев 2%

Павел Корчагин 2%

Иван-дурак 2%

Народное кино

Ирония судьбы или С легким паром 11%

Операция Ы и другие приключения Шурика 8%

Москва слезам не верит 6%

Они сражались за Родину 5%

Любовь и голуби 5%

Главные песни

Гимн 16%

День Победы 10%

Катюша 7%

Господа офицеры 4%

Священная война 3%

Любимые блюда

Салат «Оливье» 49%

Селедка под шубой 28%

Пельмени 25%

Борщ 18%

Шашлык 8%

Холодец 8%

Пироги 6%

Картошка 5%

Блины 5%

Важные даты - Исторические события

Победа в Великой Отечественной войне 69%

Новый год 7%

Присоединение Крыма 6%

Великая Октябрьская революция 5%

Дата развала СССР 5%