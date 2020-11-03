Ирония судьбы, Крым и Оливье: Россияне назвали вещи, которые их объединяют

Накануне Дня народного единства (4 ноября) ВЦИОМ напомнил россиянам — в честь чего их, собственно, ждет праздник и законный выходной
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне Дня народного единства (4 ноября) ВЦИОМ напомнил россиянам — в честь чего их, собственно, ждет праздник и законный выходной. В чем единство, народ? Какие символы, книги, фильмы, блюда нас, великих и могучих, объединяют? - огласите ваш список, пожалуйста.
И народ огласил.
Итоги опроса — ниже. Но добавим, что в сравнении с 2018 годом (и точно таким же опросом), для россиян все большим объединительным символом стал сам народ (+1%), большая территория и Путин (по +2%).
Все больше читают «Войну и мир» и Конституцию с Уголовным кодексом (по +1%).
Смотрят «Иронию судьбы» (+3%), хотя казалось — куда уж больше-то! И «Операцию Ы» (+4%).
Чаще поют «День Победы» (+2%), но меньше Гимн (- 4%), хотя он все равно на первом месте.
И меньше едят салат «Оливье» (-2%) - вкусно, но ужас как калорийно. И картошку (-3%). А все больше смотрят на пироги (+2%) и борщ (+1%).
А главным историческим событием все чаще называют Победу в Великой Отечественной воней (+6%) и реже Октябрьскую революцию (-2%). Революции же скорее разъединяют... А Победа — она одна на всех.
Символ страны
Народ 10%
Патриотизм 8%
Флаг 8%
Герб 7%
Мощь страны 5%
Большая территория 5%
Путин 5%
Главные книги
«Война и мир» 12%
Все книги Пушкина 4%
«Тихий Дон» 2%
«Евгений Онегин» 2%
Конституция/Уголовный кодекс 2%
Литературный персонаж, отражающий наш характер
Обломов 4%
Все герои Пушкина 3%
Алексей Мересьев 2%
Павел Корчагин 2%
Иван-дурак 2%
Народное кино
Ирония судьбы или С легким паром 11%
Операция Ы и другие приключения Шурика 8%
Москва слезам не верит 6%
Они сражались за Родину 5%
Любовь и голуби 5%
Главные песни
Гимн 16%
День Победы 10%
Катюша 7%
Господа офицеры 4%
Священная война 3%
Любимые блюда
Салат «Оливье» 49%
Селедка под шубой 28%
Пельмени 25%
Борщ 18%
Шашлык 8%
Холодец 8%
Пироги 6%
Картошка 5%
Блины 5%
Важные даты - Исторические события
Победа в Великой Отечественной войне 69%
Новый год 7%
Присоединение Крыма 6%
Великая Октябрьская революция 5%
Дата развала СССР 5%