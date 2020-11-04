"Зенит" забил первым в ворота "Лацио". Фото: REUTERS

Вечером в среду, 4 ноября, в Санкт-Петербурге прошел матч 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Зенит" на своем поле на стадионе на Крестовском принимал римский "Лацио". "Сине-бело-голубые" к поединку с итальянской командой подошел с двумя подряд поражениями от бельгийского "Брюгге" и немецкого гранда - дортмунской "Боруссии". Так что отступать было некуда, за "Зенитом" - никого в турнирной таблице группы Лиги Чемпионов.

В стартовом составе "Зенита" на матч не было звездного новичка бразильца Вендела, в атаке так и не появился иранский форвард Сердар Азмун. Но зато вернулся Артем Дзюба, которому давали отдохнуть. По этой причине капитан питерцев не появился в матче чемпионата России против "Химок". А кроме того, наконец-то в полузащите появился Александр Ерохин, который проводит отличную осеннюю серию - в каждой из игр у него есть результативные действия.

Хозяева забили первыми в этой встрече. На 32-й минуте поединка "Зенит" забил первым. Жирков подал на Дзюбу, а Артем плечом сбросил на Кузяева и получил в ответ. Капитан "Зенита" скинул на Ерохина и тот с лета пробил по воротам "Лацио" с лета - 1:0! Первый тайм завершился победой питерцев.

На 82-й минуте "Зенит", который из последних сил оборонялся уже очень много и долго, пропустил гол от Фелипе Кайседо. Во время прострела в штрафную с фланга поехала нога у защитника питерцев Деяна Ловрена. И мяч как раз докатился до Кайседо, который пробил мощно низом. До конца матча ничего не поменялось. "Зенит" упустил победу, не сумев дотерпеть до конца. Итог - ничья 1:1. Первое очко в этой Лиге Чемпионов у питерской команды.

У "Зенита" теперь будет три дня отдыха, а уже 8 ноября - последний перед перерывом на матчи сборных поединок РПЛ в чемпионате России против ФК "Краснодар" на своем поле. Ну а что касается Лиги Чемпионов, то матч 4 тура в Риме пройдет 24 ноября - предстоит ответная игра против "Лацио".