В Москве обсудят развитие донорства крови во время пандемии

Донорская кровь и ее компоненты нужны постоянно - даже во время пандемии

17 ноября в Москве пройдет коммуникационная площадка «Донорство крови и COVID-19. Ресурсы поддержки донорского движения». Она состоится в стенах Общественной палаты РФ.

Организаторы мероприятия - Национальный фонд развития здравоохранения, Московский ресурсный центр по донорству крови, Координационный совет по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации и Комиссия ОП по охране здоровья граждан.

Площадка объединит организаторов донорского движения, экспертов в сфере волонтерства, некоммерческие организации, врачей, представителей Службы крови. Они поделятся своим опытом о развитии донорского движения и об организации донорских акций в непростой период пандемии.

На площадке пройдут рабочие сессии «Пандемия и ее влияние на донорство крови. Новая реальность», «Антикризисное управление донорским движением. Практики», блиц-сессия вопросов и ответов. Кроме того, в ее рамках будут подведены итоги V Московского донорского марафона «Достучаться до сердец», вручены памятные знаки его участникам и презентован сборник рецептов «Донору тоже вкусно».

Напомним, что марафон «Достучаться до сердец» проходит в столице с января по 13 ноября 2020 года. Присоединиться к нему и провести свою донорскую акцию могла любая компания или организация.

– Донорская кровь и ее компоненты нужны постоянно, поэтому нельзя допустить ситуации, когда компоненты донорской крови будут в дефиците. А задачу пополнения запасов крови на регулярной основе возможно решить, только объединив усилия общества и медиков, – сообщила директор Национального фонда развития здравоохранения, замруководителя Координационного совета по донорству крови при ОП РФ Елена Стефанюк.

Она отметила, что основные помощники Службы крови в деле популяризации донорского движения – волонтеры.

Площадка «Донорство крови и COVID-19» может пройти как в офлайн, так и онлайн форматах - в зависимости от изменений эпидобстановки в столице.

Зарегистрироваться для участия в мероприятиях площадки можно через google-форму .

Площадка проводится в рамках постоянного форума «Движение жизни», а также проекта «Лаборатория донорского движения: новые форматы работы с донорским контингентом для эффективной работы добровольцев в сфере донорства крови и донорстве костного мозга», который воплощен в жизнь на средства Конкурса Грантов «Москва – добрый город».