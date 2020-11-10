Анатолий Куликов, генерал армии: Миротворцев Россия ввела в Карабах вовремя. Иначе бы там была бы катастрофа

Миротворцев Россия ввела в Карабах вовремя. Иначе бы там была бы катастрофа Фото: REUTERS

- ...Товарищ генерал армии, здравия желаю!

- Привет.

- Как вы расцениваете этот шаг - отправку наших миротворцев, около 2 тысяч, с техникой - в Карабах? Минимум на пять лет...

- Конечно, этот шаг - необходимый, раз политическое руководство нашей страны приняло такое решение.

В последние недели не раз приходилось слышать: почему Россия не вмешивается (в конфликт между Арменией и Азербайджаном. - А. Г.)? (Я не говорю сейчас только о дипломатии, телефонных контактах на высшем уровне.) Звучали в наш адрес и разного рода предостережения...

И мы, действительно, не имели юридического права вмешиваться.

Как всегда, решение о введении миротворцев принято в самый критический момент, и - своевременно.

- А почему вы считаете, что нынешний момент - критический?

- Критический, потому что, судя по всему, намерения были у азербайджанской стороны, - решительные. И, вслед за Шушей…

От Шуши до Степанакерта - буквально десяток километров. И там могла быть катастрофа, на самом деле.

Поэтому Пашинян быстро и согласился с вариантом прекращения огня, несмотря на то, что ему это согласие, по всей вероятности, далось нелегко. И то, что там уже в парламенте оппозиция устроила беспорядки, - это все на этой почве.

Но, на самом деле, для сохранения лица... - здесь уже решение было принято президентом Владимиром Путиным. И принято оно было, повторюсь, своевременно.

- Для сохранения лица армянского лидера.

- Ну, конечно, - и для сохранения в целом лица армянской дипломатии и армянской политики. Но сделал это Путин, а не Пашинян.

- Теперь о наших миротворцах.

- Ну, что делать? Армия тем и отличается от гражданских коллективов, что она, в нужный момент, выполняет задачу политического руководства.

Да, там, возможно, будут и серьезные препятствия. Хотя, я думаю, что армяне уже поняли, что шутить нельзя, и это не 1992-й или 1991-й годы, когда они там могли делать то, что хотели. А Советский Союз - распался. Ситуация другая, я думаю, там уже не будет тех жертв...

Хотя, конечно, период 5 лет - длительный. Но мы же не знаем всех обстоятельств - что нас ждёт. Поэтому, будем полагать, что политическое решение принято вовремя, и это решение целесообразное.

Второе. Россия показала, что она, по-прежнему, держит под контролем свои прежние, скажем так, зоны влияния.

Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Что касается присутствия там третьих государств, то, я думаю, это недопустимо. Не просто нецелесообразно, а - они (речь о третьих государствах. - А.Г.) «просто недопустимы».

- Сегодня уже прозвучали заявления президента Алиева о том, что будут также и турецкие миротворцы. Вы говорите, что это недопустимо. Потому что это страна НАТО?

- Конечно.

Повторяю, это - зона влияния России. Три главы государств договорились: России, Армении и Азербайджана. Там не было турецкой стороны. Алиев может пригласить турецкую сторону к себе в Баку, в какие-то районы, но уже в Карабах - нет. Потому что этим самым нарушается достигнутая договоренность Путина, Пашиняна и самого Алиева. И, я думаю, что этого не произойдет.

- Товарищ генерал армии, еще такой вопрос возникает. Вы там были в 1991-м году.

- 1990-й и 1991-й год.

- Вы командовали как раз нашими миротворцами. И уже мне рассказывали, что там порядка 100 наших солдат погибло и 2 ваших заместителя были убиты.

- Там погибли министр внутренних дел Азербайджана, Ковалев – министр внутренних дел (он тогда назывался начальник УВД временной карабахской администрации). Там много погибло наших офицеров. Полковник Григорьев погиб.

Но, не думаю, что там вернется все на эти круги. Другая ситуация.

Если бы, допустим, спустя неделю (27 сентября все началось) туда попали наши миротворцы, вот тогда были бы там жернова. Потому что население не было готово, сам руководитель Армении не был готов.

А когда он понял, что для него - катастрофа и для Армении - катастрофа… Он бы не усидел в кресле, если бы, допустим, захватили Степанакерт.

А сейчас - другая ситуация. Вот как раз мудрость Путина в том и состоит, что он отправил миротворцев в Карабах в нужное время, в критический момент, и попал в самую точку.

- Товарищ генерал армии, ваши советы, чтобы там не повторилось то, что было с нашими миротворцами в 1990-м - 1991 годах?

- Судя по той информации, которую я в интернете посмотрел, - миротворцы будут выполнять свою миссию в Лачинском коридоре шириной 5 километров - он используется для связи между Степанакертом и Арменией. Они будут стоять вдоль этого коридора, чтобы там не было провокаций. Я думаю, что эта задача вполне выполнима, и там уже не будут их устраивать, раз Алиев поставил подпись… Он - человек серьезный, он - человек дела, и не будет там никаких…

А если и появятся какие-то провокации со стороны оппозиционных сил каких-то, то он быстро там поставит всех на место.

- И ваши прогнозы, Анатолий Сергеевич, как дальше будет развиваться ситуация...

- Знаете, уровень взаимной неприязни, мягко говоря, если не употреблять слова «взаимной ненависти, - он, этот уровень, понизится не скоро. Дай Бог, чтобы в течение этих 5 лет он понизился до терпимого.

- То есть, резюме такое... В начале 1990-х в Карабахе погибло порядка 100 миротворцев, но, будем надеяться, что на этот раз жертв не будет.

- Думаю, да. Надеюсь. Не хотелось бы...

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