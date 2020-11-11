Как заставить жителей сортировать мусор? Дайте им скидку на оплату ЖКХ. Фото: пресс-служба правительства Белгородской области.

Людям может быть лень и неохота сортировать мусор. Это факт. Но на мусоросортировочном комплексе в маленьком городке Губкин на Белгородчине придумали как их заинтересовать. И 46 тысяч семей в городе сейчас раскладывают отходы по пакетам раздельно. Отдельно — бумагу, отдельно — пластик, металлы и все остальное. И просят поставить дополнительные контейнеры — не хватает. С начала года губкинцы своими силами рассортировали три тысячи кубометров вторсырья.

А все дело в том, что участники программы получают скидку на вывоз ТБО. Сумма ее, как уточняет пресс-служба правительства Белгородской области, небольшая - от 0,2 до 7 процентов. Но зависит она от того, сколько с территории, к которой относится его дом, вывезено уже отсортированного мусора. Чистыми деньгами за все время акции горожане получили компенсацию в 328 тысяч рублей. На каждого не очень и много, для предприятия не накладно. А люди довольны.

«Наша задача - рассортировать всё то, что выброшено в контейнер, на стекло, бумагу, металлы, пластик, причем в настоящий момент самое тяжелое - это рассортировать пластик. Нам нужно вытащить его из пакета, отделить от пищевых остатков, помыть, измельчить. Эта задача упрощается, когда сортировка начинается на этапе квартиры, офиса или учреждения», - рассказал коммерческий директор мусороперерабатывающего предприятия Иван Березуцкий.

Проект позволяет жителям снизить коммунальные платежи. Поэтому в акции участвуют уже около 500 многоэтажек. А жители просят устанавливать дополнительные баки — имеющиеся быстро заполняются.