Путин рассказал о пункте управления с абсолютной защитой

Президент РФ Путин провел совещание с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Очередное совещание президента с руководством минобороны и главами предприятий ОПК было посвящено вопросам оснащения вооружённых сил новыми системами управления. И тут у Владимира Путина было совершенно четкое требование.

- Важно, чтобы всё оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова, - сформулировал задачу президент. - Чтобы они последовательно обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения.

Путин согласился с тем, что за последние годы были модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, были расширены их оперативные возможности. Но делать это нужно постоянно.

- Надо серьёзно работать над повышением живучести систем управления, - поставил цель верховный главнокомандующий. - От живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит, причем это нужно обеспечить даже в случае нанесении ядерного удара. На завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе – стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким.

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