Собаки, кошки и прочая живность: кто жил в Белом доме вместе с президентами США

Билл Клинтон въехал в Белый дом с котом Соксом Фото: EAST NEWS

Действующий президент США Дональд Трамп любит ломать стереотипы. Бизнесмен, ставший на четыре года главным вершителем американской политики, стал еще и первым, после Джеймса Полка главой американского государства, у которого нет четвероного друга. Сроки правления Полка и Трампа разделяют целых сто лет!

После объявления Джо Байдена победителем президентских выборов, СМИ с умилением поторопились сообщить, что в январе будущего года вместе с четой Байден в Белый дом въедет и их пес Мейджор. Точнее, немецких овчарок будет две, но вот Мейджор станет первым четвероногим обитателем президентской резиденции, взятым из приюта.

Хотя в Белом доме уже проживал бездомный песик – Юки, которого взял Линдон Джонсон. Но Юки был найден на бензозаправке, и в приютах никогда не обитал.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Историки и архивариусы Белого дома ведут тщательный учет всех домашних животных, проживавших на его территории. Собак среди них было больше всего.

Все началось с собачки по кличке Леди-бой президента Уоррена Хардинга. Американцы вдруг стали проявлять огромный интерес к жизни его подопечного, и газетчикам пришлось даже завести специальную колонку, в которой они регулярно публиковали новости из жизни президентского пса.

Шотландский терьер Фала, принадлежавший Франклину Рузвельту, помог своему хозяину переизбраться на новый срок. Однажды Фала был забыт на далеких Алеутских островах, которые посетил с визитом президент и по совместительству его хозяин. Рузвельт отправил за своим питомцем военный корабль, о чем тут же раструбили в прессе, обвинив главу государства в разбазаривании бюджетных средств. Через несколько дней в СМИ появилась речь, которую произнес глава государства в ответ: «Вы можете критиковать меня, мою семью, но вы не можете критиковать мою маленькую собачку. Все эти обвинения в трате денег разбередили его маленькую душу». Речь эта вошла в историю как «речь Фалы» и помогла переизбранию ее автора на новый срок.

Шотландский терьер Фала, принадлежавший Франклину Рузвельту, помог своему хозяину переизбраться на новый срок Фото: EAST NEWS

На момент появления белого кокер-спаниэля Чекерса в семье Ричард Никсон главой государства еще не был, но вел борьбу за этот пост. В какой-то момент его обвинили в том, что он получает незаконные пожертвования и ценные подарки. Никсон отверг все подозрения, сказав, что им был получен всего один лишь подарок, да и тот он не намеревается возвращать и передавать, как и положено, в казну. Подарком был Чекерс.

На момент появления белого кокер-спаниэля Чекерса в семье Ричард Никсон главой государства еще не был, но вел борьбу за этот пост Фото: EAST NEWS

Линдон Джонсон растил в Белом доме двух гончих, которые незатейливо назвал Он и Она. В газеты как-то попала фотография, на которой хозяин треплет своих питомцев за уши. Защитники прав животных забросали редакции гневными письмами, обвинив главу государства в жестокости. Разгоревшуюся было дискуссию прервал другой, отставной президент Гарри Трумэн, заявивший: «На что, черт подери, жалуются критики? Вот именно так и нужно обращаться с собаками».

Линдон Джонсон растил в Белом доме двух гончих, которые незатейливо назвал Он и Она Фото: EAST NEWS

Билл Клинтон въехал в Белый дом с котом Соксом, а выехал с ним и лабрадором Бадди. В своих мемуарах экс-президент признался, что кот и пес так и не научились ладить между собой: «У меня получилось лучше с палестинцами и израильтянами, чем с Бадди и Соксом». Хиллари Клинтон в одной из своей книг тоже вспомнила, как «Сокс с момента первой встречи стал презирать Бадди».

Спотти – спаниэль Джорджа Буша - вошел в историю Белого дома, как первый принадлежавший главе государства пес, скончавшийся в резиденции президента США.

Спотти – спаниэль Джорджа Буша Фото: EAST NEWS

Барак Обама долго обещал своим дочерям щенка, но аллергия на собачью шерсть у одной из девочек не позволяла исполнить их желание. Выход нашел сенатор Тед Кеннеди, подаривший Обамам собаку гипоаллергенной породы. Бо мгновенно освоился и стал негласным фаворитом у персонала резиденции, чуть позже такую же славу с ним разделила собака той же породы по кличке Санни.

Барак Обама долго обещал своим дочерям щенка Фото: EAST NEWS

КОШКИ И МЫШКИ

Мышей и крыс, как и водится, в Белом доме никогда и не рассматривали в качестве домашних животных. Но они там были. Президент Эндрю Джонсон даже самолично поймал парочку под своей кроватью и посадил их в клетку, долгое время ухаживая за ними. Но это было единственным исключением. Для борьбы с грызунами в Белом доме до конца позапрошлого века всегда держали котов и кошек. Но почему-то коты были не в особой чести у американских президентов.

Собственные усатые-полосатые были у Авраама Линкольна. Одну из своих кошек Дикси он считал «умнее всего моего кабинета». Два ангорских кота были у Уильяма Маккинли.

У Джона Кеннеди был кот Робин. Помимо часто приписываемого ему женолюбия этот президент США являлся, судя по всему, еще и большим любителем животных. Кроме кота у него были – пудель Голли, канарейка Робин, доберман Мо. Для детей чета Кеннеди также держала в Белом доме: хомяков Билли и Дебби, пони Макарону, кролика Жажу и двух попугаев. Семья особенно гордилась подарком советского лидера Никиты Хрущева – дворняжкой Пушинкой, рожденной знаменитой Стрелкой, побывавшей в космосе.

В СТОЙЛАХ И КЛЕТКАХ

Без экзотики в Белом доме тоже не обходились. Чаще всего экзотические животные попадали в Белый дом в качестве подарков его обитателям от зарубежных коллег.

Например, Томасу Джефферсону как-то подарили двух медвежат-гризли. Пришлось передать их в один из музеев Филадельфии.

Жена Джона Адамса, Луиза, развела в Белом доме… шелковых червей. Нужда в них была прозаической: шелк тогда стоил в Америке дорого, и первая леди сама добывала шелковую нить природным способом, которую затем пряла.

Существует неподтвержденная документально легенда, согласно которой в Восточном зале при Джоне Адамсе в специальной лохани плескался аллигатор. Через два месяца крокодильи аппетиты всех утомили, и животное было передано в зоопарк.

Дочь Теодора Рузвельта держала в своей комнате змею, которую она назвала Тонкий шпинат. Еще у нее были попугай-ара, кролик и барсук.

Попугая Полли президент Эндрю Джонсон на свою голову научил ругаться матом. Почему на свою голову? Да потому, что когда Джонсон умер, и гроб с его телом готовили к выносу, живучий попугай стал материться, да так, что пришлось уносить клетку из комнаты, а собравшимся сдерживать смех.

Также у некоторых американских президентов были собственные лошади, козы и даже буйволы. Но они содержались не в Белом доме, а в личных владениях или на ранчо, принадлежавших президентам.

В списке также есть гиены, козы, куры, гуси, ястребы и даже карликовый бегемот.

АХ ТЫ, ТЛЯ!

Когда супруга Барака Обамы, Мишель, решила развести у Белого дома собственный огород, мотивируя простых американцев питаться правильно и экономно, она совершенно не рассчитывала на то, что на нем поселятся незваные гости. Ими оказались полчища тли, совершенно не желавшие различать салатные кочаны на лужайках президентской резиденции от фермерских грядок.

Супруга Барака Обамы, Мишель, решила развести у Белого дома собственный огород Фото: EAST NEWS

И ГДЕ ЕЩЕ?

О любви королевы Великобритании к собакам породы корги написано немало. Среди мировых лидеров – немало тех, кто держит домашних животных.

У президента Франции Эммануэля Макрона есть собака по кличке Немо, которую он взял из приюта.

У президента Франции Эммануэля Макрона есть собака по кличке Немо Фото: EAST NEWS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в одном из интервью рассказал: «Ой, у меня всех очень много. Есть страусы, индоутки, утки, 25 гусят, куры китайские, куры обычные, индюки — штук десять, кролики — раньше их было много, но раздал, осталось около 20, я их не ем — не дай бог, ребенок увидит, десять коров, козы, овцы, 7–8 лошадей. Еще у меня четыре собаки: две лайки, лабрадор, немецкая овчарка».

Самой известным домашним любимцем президента России была лабрадор Кони, умершая в 2014 году. Несколько лет назад Владимир Путин показал журналистам собаку Юмэ, которую ему подарила японская префектура Акита. Порода акита-ину является национальным достоянием Японии.