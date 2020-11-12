Глава жандармерии Франции посетил МВД России, где встретился с российским коллегой

Владимир Колокольцев обсудил с министром внутренних дел Французской Республики Жеральдом Дарманеном вопросы общественной безопасности и противодействию терроризму. Фото: МВД РФ

Встреча министров в Москве началась с того, что глава российского ведомства выразил искреннее сочувствие и солидарность с народом Франции в связи с серией терактов, произошедших в этой стране за последние недели.

"Стороны обсудили актуальные направления взаимодействия правоохранительных органов России и Франции. Глава МВД России подчеркнул готовность к скоординированной работе с французскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом в рамках компетенции Министерства", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владимир Колокольцев и Жеральд Дарманен рассмотрели текущие вопросы взаимодействия, включая исполнение запросов о правовой помощи, сотрудничество по каналам Интерпола и офицеров связи полиции. Министры обозначили настрой на продолжение конструктивного диалога между правоохранительными структурами двух стран.

Участники встречи подтвердили важность обмена опытом между МВД России и МВД Франции. В частности, российский Министр предложил рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности двусторонней межведомственной рабочей группы высокого уровня, созданной в 2009 году, и отметил успешные совместные мероприятия по противодействию организованной преступности.

- Была затронута тематика сотрудничества в сфере реадмиссии в соответствии с Соглашением между Россией и Европейским сообществом от 25 мая 2006 года. Владимир Колокольцев обратил внимание зарубежных партнеров на то, что, согласно действующей нормативной правовой базе, для приема Российской Федерацией лиц в рамках Соглашения должно быть установлено и документально подтверждено их российское гражданство, - отметила Волк.

Напомним, недавние атаки террористов во Франции и Австрии заставили Европу пересмотреть свои взгляды на миграционные процессы. Власти приняли решение ужесточить наблюдение за радикальными исламистами. На уровне правительств ряда стран прорабатываются предложения обязать всех носителей радикальных идей и граждан, которых ранее привлекали за терроризм носить специальные браслеты, которые помогут отслеживать их перемещения по Европе.

Кстати, Баку также попросил силовые структуры России поделиться информацией о сирийских боевиках, которые могли принимать участие в боевых действиях в Карабахе. Об этом в Москве заявил посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы.

Отметим, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что данные об участии боевиков из Сирии в боях в Нагорном Карабахе Служба внешней разведки России получает из разных источников, в том числе от партнерских спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока.