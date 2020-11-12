Пуховики из пластика и джинсы из конопли появились в магазинах

Даешь вторсырье: создавать новые вещи из переработанных материалов стало модой.

Пуховик из пластика. Представляете, как оно? Кстати, внешне ничем не отличается от обычного, к которому мы привыкли. По уровню тепла вряд ли уступит своему собрату, рассчитанному на осень или "европейскую зиму". Наполнитель у него создан из переработанных пластиковых бутылок из-под минеральной воды, молока или шампуня, к примеру. Думаете, это дело будущего, когда появятся новые технологии, а об использовании вторичного сырья задумаются все?

Напрасно. Пуховики с наполнением из переработанных материалов появились уже и в наших магазинах. На этикетках прямо значится - “Recycled”. То есть переработка. Дешево, надежно и практично. Производители таким образом решают сразу несколько задач. Во-первых, забота об экологии -это модно, значит, вещь наверняка купят быстрее. Во-вторых, ее изготовление куда дешевле, чем при использовании новых материалов. Бросовый материал все же. Ну очень важно, что это еще и реальная забота об уменьшении количества мусора на планете.

А поскольку использование вторсырья и экологических материалов стало модой, то производится и другая такая одежда. Нет, не из пластика. Из конопли, о ней, как о материале вы точно слышали. Это в тренде. Так что свободные джинсы популярной марки созданы именно этой основе. Из нее массово шили вещи еще в прошлом веке. А сегодня доработанный с использованием новых технологий материал переживает второе рождение. При этом для того, чтобы вырастить коноплю, нужно гораздо меньше усилий, она неприхотлива, не требует много воды. Идеальное сырье! Где все это купить? Где угодно. Мы обнаружили в интернет-магазине Lamoda.