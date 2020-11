Россияне дожили до «второй молодости»

Ура, еще 5 лет будем молодыми! Фото: Shutterstock

Молодыми считались и пока считаются россияне, которым не исполнилось 30 лет. Далее начинался средний возраст с дискотеками «Кому за 30», а потом подступала старость и пенсия.

Старость россиянам не так давно продлили, увеличив на 5 лет пенсионный возраст. А молодость? Пришел вот и её черед. Что вполне логично.

Авторы законопроекта, который Госдума приняла 11 ноября 2020 года в первом чтении, предложили и молодость продлить на 5 лет. То есть, до 35 лет. И такое предложение, как выяснилось, вполне научно обосновано. Как минимум, оно отвечает современным западным тенденциям. Ограничив молодость 35 годами вместо прежних 30, мы догоним прогрессивную европейскую общественность, которая в своих ощущениях «молодится» как раз до 35 лет. В среднем, конечно.

Средний «молодецкий возраст» ученые вычислили еще 10 лет назад, проведя социологические опросы в 31 европейской стране. В общей сложности в них приняли участие 40 тысяч человек. Результаты обобщил профессор Доминик Абрамс (Dominic Abrams) из Университета Кента (Professor of Social Psychology and the Director of the Centre for the Study of Group Processes in the School of Psychology at the University of Kent). Попутно, раз уж представился такой случай, он определил и время начала старческого возраста.

Индивидуальные оценки людей, конечно же, разнились. И сильно зависели от возраста самих опрашиваемых. Например, молодые люди - от 15 до 24 лет - полагали, что молодость заканчивается в 28 лет. А старость начинается в 54 года. Те, кому перевалило за 80, вспоминали, что ощущали себя молодыми и в 42 года. А старится начинали в 67 лет. Большой разброс субъективных оценок и по странам. В Португалии, скажем, молодыми перестают быть в 29 лет, стариками становятся в 51 год. На Кипре молодятся до 45 лет. А в Бельгии не старятся до 64.

Общая тенденция, по мнению профессора, такова: чем теплее и южнее страна, тем раньше там в ощущениях людей заканчивается молодость и начинается старость. А в северных странах средний или зрелый возраст длится дольше.

Западные социологи не опрашивали российский граждан. И наши ступени зрелости не обозначили. Но мы, скорее, ближе к северным народам по своим ощущениям. Так что и в 35 лет нам рано прощаться с молодостью. Можно смело «накидывать» еще 5 лет. А то и 10.

КСТАТИ

Грядет и «третья молодость»

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свои понятия о молодости и старости. По ее, не так давно принятой, классификации, молодыми остаются до 44 лет. Так что, если российские законодатели когда-нибудь пропишут россиянам еще и «третью молодость», то и эта «надбавка» - почти в 10 лет – не будет сверхъестественной.

Можно быть молодым не только душой, но и по классификации.

Возраст от 45 до 59 лет ВОЗ считает средним, от 60 до 74 – пожилым, от 75 до 90 лет – старческим. А те, кому исполнилось 90 лет и более, это долгожители.

Каковы шансы жителей нашей страны продлить молодость, зрелость и здоровую старость? Так, чтобы, как в классификации ВОЗ?

О дальнейших перспективах – почти вечной молодости