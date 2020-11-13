Наряды звезд в шоу "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!": Семенович в мини, "марсианка" Катя Лель и Киркоров с сумкой за 2 миллиона

Сумка поп-короля - единственная в России, второй такой нет. А стоит эта эксклюзивная вещица как хороший автомобиль. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бенгальские огни, хлопушки и брызги шампанского - долгожданный 2021 год большинство звезд отмечают уже сейчас на записи "голубых огоньков". Что покажет зрителям главный музыкальный канал страны, "Комсомолка" узнала уже сейчас: на днях в Главкино отсняли большой праздничный концерт "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!". На кого из артистов можно равняться, выбирая новогодний наряд, а чей образ далек от идеала, разобрал стилист и фотопродюсер Руслан Громов.

Стилист Руслан Громов. Фото: Личный архив

Анна Семенович. Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Семенович

- Макияж и укладка певицы вполне приятны, а вот все остальное оставляет желать лучшего. Это платье совершено не подходит Ане: пышная грудь и объемные плечи - не самое лучшее сочетание. Создается ощущение, что к телу богатыря приставили голову симпатичной женщины. Из-за этого весь образ получился весьма комичным. Я считаю, что Анне пора выходить из рамок секс-символа российского шоу-бизнеса и делать ставки на более романтичные образы. Например, стремиться к классическим силуэтам - это беспроигрышный вариант.

Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров

- Поп-король выглядит более, чем хорошо: похудел, это сильно скрадывает возраст (Киркорову 53, а кто даст?). К тому же, у Филипа хороший стилист, который грамотно подбирает образы: в гардеробе у артиста все четко, как в аптеке.

На этот раз образ Филиппа состоит исключительно из дорогих люксовых брендов. Белый пиджак «Balmain», который французский дом мод шил по индивидуальным меркам артиста. Удовольствие, мягко говоря, не из дешевых - по моим предположениям, не меньше 200 тысяч рублей. Цепь, украшающая шею Киркорова, обошлась ему примерно в 73 тысячи, обувь - в 90, брюки - в 60. В целом нужно заметить, что Филипп с появлением стилиста Арсена Айрапетова стал одеваться гораздо презентабельно: перья и прочую безвкусицу больше не приходится наблюдать.

Давид Манукян и Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дава и Филипп Киркоров

- На мой взгляд, образы артистов собраны специально в поддержку их песни про большие деньги и дорогие вещи (недавно поп-король и жених Ольги Бузовой Давид Манукян выпустили совместный трек "Ролекс". - Ред.). Оба участника дуэта с ног до головы в "Louis Vuitton".

Курток, как на Филиппе, в Москве всего две - вторая у Тимати, ее ценник - 10 тысяч евро (более 900 тысяч рублей). Сумка "Louis Vuitton keep all", сияющая в темноте и переливающаяся всеми цветами радуги, - эксклюзив. В России ее не было, поп-королю подарили вещицу организаторы концерта в Дубаи. Стоимость такой сумки запредельная - 25 тысяч евро (около 2,3 миллиона рублей).

Мне известно, что стилист Киркорова теперь взялся и за стиль Давы, который ранее одевался сам и не отличался эксклюзивными луками. Полный образ Давы стоит 15 тысяч евро (более 1,3 млн рублей), Филиппа - около 20 тысяч евро (более 1,8 млн рублей). Если считать с сумкой, Киркоров "упакован" на 4 миллиона рублей.

Ани Лорак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ани Лорак

- Кожа и лаковое покрытие, которые дают мокрый блик, особенно актуальны в этом сезоне. В этом году многие знаменитости обратили внимание комбинезоны, но в отличие от некоторых других коллег, Ани Лорак украшает этот предмет гардероба. Но вот промашка: обувь в золотом цвете совершено не подходит к этому луку. Зато макияж и укладка артистки всегда на высшем уровне.

Митя Фомин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Митя Фомин

- Артист, который на сцене уже более 20 лет, не отстаёт от модных тенденций. Куртка выполнена в рубашечном стиле, крупная красная клетка отдаленно напоминает известные британские рубашки. Стоимость этой креативной заграничной вещицы - 345 евро (более 30 тысяч рублей). Кожаный берет и брюки хорошо друг друга дополняют, примерная стоимость берета - 6 тысяч рублей. Надо заметить, что этот головной убор российского бренда, который активно набирает обороты. Кроме того, на Мите эко-очки отечественного производства, которые изготавливают в самом сердце Сибири. Их цена около 8 тысяч рублей.

Скорее всего, над образом Фомина работал профессиональный стилист, все детали очень кропотливо продуманы. Все вещи артиста входят список самых стильных и трендовых элементов осень-зима 2020.

Лолита. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лолита

- Судя по всему, Лолита стремится лишний раз продемонстрировать свою вновь постройневшую фигуру. Но на мой субъективный взгляд, все ее комбинезоны совсем не красят артистку. Подобный наряд скорее подходит молодым девочкам с идеальной фигурой. А вот новая стрижка Лолите очень идет, она выглядит более свежо.

Зара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зара

- С первого взгляда заметно, что певица готовилась к мероприятию, образ хорошо продуман. Я знаю, что макияж для Зары очень важен: у артистки особенный разрез глаз, поэтому мы всегда видим ее с темными веками. Это не только часть образа. Такой мейкап позволяет грамотно скрыть детали, внимание на которые нужно обращать в последнюю очередь. В целом, все очень органично и ничего лишнего.

Николай Басков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Николай Басков

- "Натуральный блондин" в этом аутфите максимально скромный, даже непривычно видеть его таким. В целом, мне нравится, думаю, Николаю, чем проще, тем лучше. Иногда хотя бы для разнообразия нужно снимать пафосные одежды.

Катя Лель. Фото: Иван МАКЕЕВ

Катя Лель

- Из этого образа я могу сделать вывод, что Катя Лель продолжает хайпить на теме инопланетян, иначе мне не понятен марсианский аутфит. В этом образе артистка смотрится нелепо и как-то даже неуклюже. Если убрать серебряные штаны, лук смотрелся бы куда лучше. На этой планете я бы посоветовал Кате Лель придерживаться землян.

Елка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Елка

- Очень стильный и интересный образ, в его основу вошли пиджак и ботфорты известного российского бренда USHATÁVA - вещи достаточно дорогостоящие. Красивый макияж и несложная прическа. Должен заметить, в последнее время Елка часто удивляет интересными луками.

Iowa. Фото: Иван МАКЕЕВ

Iowa

- Если рассматривать этот образ исключительно как концертный, то он вполне допустим - в телевизионном кадре такой наряд будет выглядеть весьма любопытно. Певица похожа на одичавшую амазонку. Я давно наблюдаю за группой Iowa: солистка с завидной периодичностью придумывает весьма впечатляющие элементы сценического костюма.

Глюкоза. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глюкоза

- Тот редкий случай, когда комбинезон действительно хорошо сидит. На мой взгляд, лук в меру сексуальный, без излишней пошлости, правильно подан. Макияж и прическа отлично дополняют образ.

Юлианна Караулова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлианна Караулова

- По мне, это не самый удачный образ: есть ощущение, что Юля взяла платье на два размера больше у полной подружки. К тому же, из-за неподходящего кроя платья совершено не видно стройную подтянутую фигуру певицы, что значительно прибавляет возраст.

Анна Плетнева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Плетнева

- Красивый вечерний туалет, в котором солистка группы "Винтаж" смотрится органично. Укладка, стрижка и макияж Анны практически никогда не меняется, по всей видимости Плетнева не готова на эксперименты с внешностью. Поэтому вау-эффекта нет, просто красивая девушка в красивом платье.

Мари Краймбрери. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мари Краймбрери

- Ярко, интересно, современно. Аутфит певицы сразу выделяется среди множества других. Единственное, что мне не нравится - кроссовки, сюда бы больше подошла обувь на платформе. Чтобы носить подобные костюмы, нужен рост, а Мари не очень высокая девушка.

Артистка уделяет много внимания макияжу: у девушки широкий и высокий лоб, поэтому Мари всегда делает акцент на скульптурирование лица, дабы сгладить недостатки. Что касается волос, я бы посоветовал певице стрижку средний длины. Считаю, что если волосы необъемные сами по себе, то нет смысла их отращивать.