Как обеспечиваетcя качество и безопасность продуктов на столах россиян

Специалисты Роспотребнадзора постоянно проводят всероссийские телефонные горячие линии для потребителей по качеству тех или иных групп продуктов Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная задача даты — привлечь внимание к значению высокого качества производимых продуктов. Первый критерий, которому должны соответствовать товары, — безопасность для людей и окружающей среды, второй — они должны отвечать заявленным нормам, запросам и ожиданиям потребителей.

В России за качество и безопасность пищевой продукции отвечает Роспотребнадзор. Ведомство реализует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания. Сохранение и преумножение населения – приоритет для государства, а понятие качественного питания тесно связано с такими глобальными вещами, как качество жизни населения и здоровье нации.

«Светофор» помогает с выбором

В 2018 году Роспотребнадзором была разработана и внедрена специальная добровольная система маркировки пищевой продукции под названием «Светофор». Производитель наносит на упаковку с продуктом полосу одного из трех цветов — красного, желтого или зеленого. Красный цвет означает, что бесконтрольное употребление данного продукта может нанести вред здоровью (его количество в рационе должно ограничиваться). Желтый цвет указывает на то, что содержание потенциально небезопасных веществ незначительно повышено. Такой продукт следует употреблять умеренно. Зеленый цвет означает, что продукт полностью безопасен.

По данным ВЦИОМ, введение такой системы маркировки поддержали более 80 % респондентов. С тех пор некоторые производители начали демонстрировать высокую сознательность: кроме обязательных к указанию белков, жиров и углеводов, они отмечают на этикетке информацию о содержании соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров.

Оборудованы лабораторные центры

Роспотребнадзором разработаны и приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции. В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в регионах России оборудовано 17 испытательных лабораторных центров. Эксперты ведомства постоянно проводят контрольные закупки 12 групп пищевой продукции — в супермаркетах, небольших магазинах и на рынках. Затем пробы исследуются в этих лабораторных центрах — каждый продукт тестируют по 10–15 показателям (микро- и макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.).

Эксперты отвечают на все вопросы

Специалисты Роспотребнадзора постоянно проводят всероссийские телефонные горячие линии для потребителей по качеству тех или иных групп продуктов. Только за последнее время прошли горячие линии по организации горячего питания в школах; по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности; по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Анонсы и результаты горячих линий публикуются на сайте ведомства, сайте и в социальных сетях проекта здоровое-питание.рф, а также на страницах территориальных управлений.

Эксперты Роспотребнадзора в периоды проведения всероссийских горячих линий принимают телефонные обращения в круглосуточном режиме по бесплатному номеру. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации ведомства. Кроме того, создан и действует Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.

ГМО и нанотехнологии

За последние 20 лет в России проведена комплексная научная работа по изучению безопасности генно-модифицированных организмов, которые используются в производстве пищевых продуктов. Ни один из ГМО, проходивших регистрационные исследования в России, не был признан опасным для здоровья человека или животных. Изучаются и нанотехнологии, применяемые в пищевой промышленности. Они помогают повышать качество и безопасность продуктов — например, при производстве инновационных видов упаковки, которая лучше защищает продукты от высыхания и порчи. При помощи нанотехнологий еду и напитки можно обогащать флавоноидами и другими полезными веществами.

В то же время система контроля пищи, полученной с использованием генетически модифицированных микроорганизмов (ГММ) и нанотехнологий, нуждается в постоянном контроле и совершенствовании. Генетический материал из вирусов или патогенных бактерий может повлечь негативные для организма человека эффекты; наночастицы и нанообъекты, не растворимые в воде и биологических жидкостях, также способны нанести потенциальный вред. Роспотребнадзор ведет активную работу по усилению контроля в этих сферах. В частности, планируется усилить контроль за использованием некоторых потенциально небезопасных пищевых добавок — вплоть до полного запрета некоторых из них.

НАША СПРАВКА

В 2019 году в России стартовал нацпроект «Демография». В него вошел федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который реализует Роспотребнадзор в части здорового питания. Как отмечает ведомство, устойчивому росту численности населения и продолжительности жизни в стране способствует эффективная политика в области здорового питания.