Канадский агрегат за 45 минут отрезвит любого, упившегося вусмерть

- Странно, что никто не додумался до этого еще несколько десятилетий назад, - так врач-анестезиолог, доктор Джозеф Фишер (Joseph Fisher) отозвался об удивительно эффективном методе, позволяющем быстро отрезвить «перебравшего» - избавить его от алкогольной интоксикации, выражаясь научно.

Метод и устройство для его реализации изобрели канадские ученые из НИИ при госпитале общей практики в Торонто (Toronto General Hospital Research Institute), которыми как раз и руководил доктор, чьи слова приводит The Daily Mail.

Работа компактного "вытрезвителя" основана на гипервентиляции легких - на учащенном дыхании, выражаясь проще. Алкоголь, успевший всосаться в кровь, попадает в легкие. Там он выделяется в виде паров, которые выходят наружу вместе с выдыхаемым воздухом. В результате от человека, что называется, «несет». Это чувствуют и окружающие, и газоанализаторы - пресловутые трубочки, в которые настойчиво предлагают подуть мнительные гаишники.

То есть, организм и так очищается от алкоголя через легкие – сам по себе. Но очень медленно. Процесс ускоряется в несколько раз, если выпивший начинает учащенно дышать. Вопрос: зачем тогда канадский агрегат, когда очищение можно организовать и без него - естественны путем?

- Нельзя самостоятельно организовать себе гипервентиляцию, - объясняет доктор Фишер, - через пару минут учащенного дыхания можно потерять сознание.

Теряют сознание, а перед этим «дуреют» от головокружения - еще больше, чем от выпитого. Причина в том, что из организма уходит углекислый газ. Канадцы придумали, как восполнять потери. Придумав, они модернизировали устройство, с помощью которого прежде очищали организмы пациентов, отравившихся угарным газом, и ускоренно выводили из крови анестезирующие вещества, применявшиеся для наркоза или обезболивания. В результате и появился компактный «вытрезвитель».

Канадский "вытрезвитель" проходит испытания.

Испытания, в которых на первых порах приняли всего 5 человек продемонстрировали: с «вытрезвителем» алкоголь покидает организм в три раза быстрее, чем без него. Даже, если выпить чуть-чуть. Испытуемым наливали по пол стакана водки - half a large glass of vodka, - как отчитались испытатели в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. То есть, наливали всего по 100 граммов – дозу, смешную по нашим меркам.

По заверениям ученых, можно вывести весь алкоголь из организма за 45 минут. И еще меньше времени потребуется, если оставить чуть-чуть спирта внутри, добившись уровня разрешенных промилле. Сколько бы клиент не выпил.

Триумф канадских ученые пока омрачает высокая стоимость их устройства для ускоренного вытрезвления – 20 тысяч долларов США, если верить The Daily Mail. Кто такое сможет себе позволить в личное домашнее пользование? Даже у них – на Западе – не многие. У нас – так только олигархи-алкоголики. Или невоздержанные чиновники и депутаты с непомерными равнозначными доходами.

Принципиальная схема "вытрезвителя".

А вот оснастить «вытрезвителями» машины скорой помощи – для более широкого применения, наверное, будет разумным. «Чистильщики» могли бы выезжать по вызовам для экстренного вытрезвления перепивших. Или тех, кому скоро за руль, к примеру. Не безвозмездно, конечно. Или по ДМС.

Неплохая, пожалуй, идея для стартапа, когда канадцы или какие-нибудь их последователи начнут торговать «вытрезвителями».

ПРИВЕТ С БОЛЬШОГО БОДУНА

Что делать хмурым утром, пока канадский «вытрезвитель» не стал доступным широким слоям населения

От чего и почему бывает так плохо

Надо понимать, что рано или поздно не выведенный из организма алкоголь подействует. Станет от него погано. Спирт попадет в печень, где будет разлагаться. От продуктов распада - метанола, ацетальдегида, кислот, сивушных масел, главным образом, и наступает похмелье – абстинентный синдром, как называют это состояние медики. Или бодун, как называют его в народе.

«Лежать, ходить, сидеть, стоять невозможно. Организм любую позу отвергает. Конфликтует тело с организмом, не на кого рассчитывать», - описывал знакомые многим ощущения Михаил Жванецкий.

Усугубляет похмелье обезвоживание, которое устраивают почки. Под воздействием выпитых химических веществ они интенсивно и с избытком вырабатывают мочу. В результате сколько бы человек не выпил, из его выйдет больше воды, чем туда вошло. Эффекты: жажда, сухость во рту, головная боль.

Ко всему прочему алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, вызывая тошноту. Продуты распада препятствуют выработке и усвоению глюкозы. В крови падает уровень сахара, витаминов, электролитов, которые необходимы для метаболизма. Эффекты: дрожь, слабость, раздражительность, отдышка, учащенное сердцебиение, провалы в памяти.

У нас в России верят, что можно «оттянуться» пивком, рассолом, наваристым борщом, холодцом с хреном. В Турции уповают на йогурт с чесноком, в Корее – на острый суп из говядины, в Германии – на маринад от помидоров. Но все это, а также многое другое - ерунда, как выяснили в свое время британские ученые из университетов Плимута и Эксетера (Universities of Exeter and Plymouth) вместе со своими голландскими коллегами из Университета Утрехта (University of Utrecht).

Исследователи, ведомые Максом Питлером (Max H Pittler), проанализировали несколько десятков научных работ, авторы которых испытывали те или иные «опохмелки» - и народные, и медикаментозные. Выводы сделали обескураживающие, если не сказать сенсационные. Опубликовали их в British Medical Journal. сообщив: ни одно из ныне известных средств, включая самые популярные, не избавляет от похмелья – hangover, как называют бодун в англоязычных странах. Они действует не более эффективно, чем плацебо. То есть, пустышки. А по-настоящему лечит лишь время.

Иными словами, разумнее всего капитулировать перед бодуном, ничего не предпринимать и тупо ждать - например, лёжа, когда он «отпустит». Однако некоторые медики считают, что все-таки будет не лишним оказать организму кое-какую помощь в избавлении от последствий алкогольной интоксикации. И вот что они советуют.

Лучше так, чем никак

С утра от головной боли стоит принять аспирин. От парацетамола лучше отказаться. Он, взаимодействуя с продуктами распада алкоголя, плохо действует на печень, которая и так нагружена.

Не повредит стакан воды перед сном. Равно как и вода с утра. Хотя она и не спасет кардинально. А вот распространенный совет чередовать крепкие напитки порциями воды не дает никакого благодатного эффекта. Просто будете много писать. И все равно получите обезвоживание, а за ним - головную боль.

Восполнить недостаток электролитов и других, вымытых из организма минеральных веществ, помогут спортивные напитки - так называемые «энергетики». И наш рассол, что бы там не писали в British Medical Journal.

Вроде бы есть польза от бананов, которые успокаивают желудок, восполняют потерю глюкозы и натрия. Кстати, натрий можно добавить и минеральной водой – лучше щелочной. Она нейтрализует избыточную кислоту, раздражающую желудок. Примерно так же действуют препараты типа Алка-Зельцера, выпитые с утра и на ночь перед тем, как рухнуть пьяным в постель.

Лучше не как, чем так

Противопоказан кофе. Казалось бы, он способен взбодрить. И чуть-чуть разогнать туман в голове. Но борьба с одним симптомом бодуна усугубит другой – то самое обезвоживание. Ведь кофе - мочегонное средство. Даже от одной чашечки сухость во рту усилится.

Столь же коварна и водка, якобы благотворную силу которой талантливо описал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» в сцене опохмеления Степы Лиходеева. Да, эффект, конечно, появляется. Но кратковременный. Долговременный – ощутит печень от последствий нового удара по ней. Словом, не стоит пить водку по утрам, если печень еще дорога. В этом смысле и пиво не полезно. И шампанское, которое зачем-то выставляют на завтрак в 5-звездочных отелях.

Идеи выпить с бодуна чашечку кофе или бокал шампанского не самые лучшие, с медицинской точки зрения.

ЭКЗОТИКА: НАРУЖНЯЯ ОПОХМЕЛКА

Кактусом и лимоном

Макс Питлер с коллегами проверили изобретение доктора Джефа и его коллег из Университета Тулана (Новый Орлеан, США), которые утверждали, что разработали идеальное средство от похмелья на основе кактуса Opuntia ficus indica. Ссылались на свои эксперименты, в которых участвовали 55 перепившихся добровольцев. Якобы кактус, быстро избавил всех от тошноты и головной боли. Эффект, по мнению ученых, достигался за счет ускорения переработки продуктов распада алкоголя в организме.

Авторы статьи в British Medical Journal, увы, не подтвердили эффект. А жаль - Opuntia ficus indica и у нас растет в южных районах.

Не проверенными остались два экзотических рецепта. Один – пуэрториканский, согласно которому следует втирать лимон в подмышечную впадину.

Другой рецепт – древнеегипетский. Он содержался в одном из Оксиринхских папирусов - многочисленных древних рукописях, обнаруженных английскими археологами в конце XIX века в местечке Оксиринха в 160 километрах к югу от Каира. И вот уже больше века папирусы расшифровывают. Недавно учеными из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона (University of Oxford and University College London) расшифровали и этот – с рецептом. Из текста папируса, возраст которого был оценен в 2 тысячи лет, следовало, что и древние египтяне похмелялись, что называется, наружно. Как нынешние пуэрториканцы. Но не лимонами, а листьями Александрийского лавра (Alexandrian laurel или Calophyllum inophyllum).

Эскулапы плели искавшим избавления от древнеегипетского бодуна венки, которые нужно было носить на шее до исчезновения характерных симптомов.

Александрийский лавр, листяьми которого похмлялись древние египтяне.

Желающим проверить стоит знать: александрийский лавр – отнюдь не тот куст, с которого собирают кулинарную приправу, известную всем под названием «лавровый лист». Это другое растение - дерево, достигающее высоты в 20 метров, с раскидистой кроной, красивыми цветками и плодами размером с абрикос.

Чем конкретно похмеляет александрийский лавр, никто пока не знает. Но если он и в самом деле похмеляет, то скорее всего своим эфирным маслом таману. Его можно купить в России по цене 850 рублей за пузырек в 50 миллилитров