«Приходил с шоу и сразу засыпал!»: Денберел Ооржак рассказал о победе в шоу «Ты-супер!»

Денберел принимал участие в шоу «Ты — супер!» на НТВ в прошлом году и занял первое место Фото: Из материалов пресс-службы

Сразу после победы в четвёртом сезоне «Ты — супер!» на НТВ Денберел Ооржак рассказал kp.ru, что выпускает песню «Секрет».

Академия Игоря Крутого, студентом которой является 14-летний Денберел готовится к премьере его сингла. Песня появится на всех цифровых платформах уже 16 ноября.

— Было не просто — график очень жесткий. Я приходил с шоу, ел и сразу засыпал. Но мне очень хотелось показать свои возможности на сто процентов, - рассказывает kp.ru Денберел Ооржак. - Я был безумно рад доказать зрителям, что могу победить на этом проекте во второй раз. Первой меня поздравила подруга Ай-Кыс Кыргыс. Именно ей я дал послушать новую песню «Секрет». Она о первой любви. Благодарю Академию Игоря Крутого, которая выпустила мой сингл. Надеюсь, всем понравится моя новая песня. А я продолжаю свою музыкальную карьеру, в перспективе хочу записать свой сольный альбом. В самые ближайшие планы входит посещение образовательной школы, а еще хочу научиться играть на фортепиано.

Мальчик во второй раз стал лучшим в престижном конкурсе

— Своим вокалом Денберел поразил меня еще в прошлом году на конкурсе «Ты-супер!», - говорит продюсер и композитор Игорь Крутой о Денбереле Ооржаке.- Его удивительный тембр голоса в связке с артистизмом, пластичностью, умением подать себя соединяются в нечто очень мощное и гармоничное, что не может не зацепить. Чувствуется невероятная энергия и сила внутри. Он продолжает расти – и его победа в этом году на шоу «Ты — супер!» — тому подтверждение. Я уверен, что у Денберела все получится и впереди его ждет успех и профессиональная карьера. А мы его всегда поддержим и поможем.

После завершения шоу Денберел Ооржак вернётся к себе на родину — в республику Тыва и продолжит обучение в образовательной школе, а также в Академии Игоря Крутого. Юноша увлекается игрой на барабанах, гитаре и национальном тувинском инструменте дошпулууре. Напомним, что Денберел принимал участие в шоу «Ты — супер!» на НТВ в прошлом году и занял первое место. В этом году удача снова была благосклонна к юному певцу.