Известные стримеры провели благотворительный стрим-марафон «Играй за жизнь»

Известные российские стримеры Ярослав NS Кузнецов и Ольга Olyashaa Саксон совместно с фондом «Подсолнух» провели благотворительный стрим-марафон «Играй за жизнь». Стрим проходил со 2 по 8 ноября в поддержку людей с наследственным ангионевротическим отеком (НАО). К проекту также присоединились популярные стримеры guit88man, VooDooSh и Juice. Каждый день в течение недели геймеры выходили в эфир, рассказывали об этом редком иммунном заболевании и собирали донаты (пожертвования). Больше полумиллиона зрителей (632 148 человек) посмотрели трансляции. Зрители активно поддерживали стримеров и проект. За неделю стримерам удалось собрать 904 371 рубль.

- Все донаты, полученные в течение этой недели, мы передадим в благотворительный фонд «Подсолнух», оказывающий помощь людям с нарушениями иммунной системы, в том числе с НАО, - рассказали NS и Olyashaa. - И еще мы разработали браузерную игру, в которой вы сможете прожить жизнь человека с диагнозом НАО и понять, каково это. Играйте, ведь игры могут быть не только увлекательными, но и значимыми для чьей-то жизни.

Познакомиться с игрой - пиксельным 2D-платформером о жизни человека с НАО - можно на сайте проекта. Играя в нее, участники шаг за шагом проходят через все стадии болезни, и в финале им ставят диагноз.

Одна из основных целей проекта «Играй за жизнь» - просветительская. Перед его участниками стояла задача не просто собрать деньги для пациентов, нуждающихся в лечении, но и рассказать об этой болезни как можно большему числу людей.

Наследственный ангионевротический отек (НАО) - редкое и смертельно опасное иммунное заболевание, встречающееся у одного из 50 тысяч человек. Оно возникает из-за недостаточного содержания или недостаточной активности в организме C1-ингибитора системы комплемента человека. У больного начинаются неконтролируемые внутренние реакции в крови, которые приводят к внезапным и сильным отекам на лице и теле.

Жизнь людей с НАО превращается в настоящий кошмар: они никогда не знают, где и когда начнется отек. Спровоцировать новый приступ может что угодно - стресс, инфекция, медицинские процедуры и даже простой визит к стоматологу. Чаще всего отеки появляются на лице, руках, ногах, в брюшной полости. Наиболее опасны отеки гортани: горло быстро опухает, и человек лишается возможности нормально дышать, что может привести к удушью и даже смерти. Многие из пациентов живут в постоянном страхе и ожидании очередного приступа. Они остро ощущают свое одиночество и чувство безысходности, переживают из-за постоянных проблем на работе, в учебе и в быту. При отеке гортани или брюшной полости обязательно требуется госпитализация, и человеку приходится брать больничный на работе или пропускать занятия.

Наследственный ангионевротический отек с вероятностью в 50% передается от одного из родителей детям. При этом примерно 25% пациентов становятся первыми носителями заболевания в своей семье. Из-за редкости этой болезни ее очень сложно выявить. По статистике, проходит 14 лет, прежде чем пациенту с НАО ставится правильный диагноз. Вот почему так важно рассказывать о ее симптомах как можно чаще. Чем больше информации о НАО появляется, тем выше вероятность, что человеку вовремя поставят диагноз и как можно раньше начнут лечение. Правильная и своевременная терапия спасает жизнь пациентов, которые без медицинской помощи могут погибнуть, например, от удушья. При этом о НАО знает даже мало кто из врачей, не говоря уже об обычных людях.

Во время стрим-марафона геймеры общались с подписчиками в чатах в самых разных форматах. Киберспортсмен и аналитик Ярослав NS Кузнецов на своих стримах играл в свои любимые игры, параллельно рассказывая подписчикам о НАО, а также предлагал вместе посмотреть фильм об этом редком заболевании. А Оля Olyashaa в чате провела прямую трансляцию интервью с врачом и поговорила с ним о главных симптомах болезни.

Проект «Играй за жизнь» появился при поддержке фонда «Подсолнух» и компании «Такеда». Его важной частью являются благотворительные стримы. Это направление только начинает набирать известность в России, тогда как на Западе благотворительное стримерство уже давно и успешно привлекает значительные финансовые средства. Стримеры, как и популярные блогеры, а также звезды шоу-бизнеса, являются лидерами мнений для молодежи, они говорят с молодым поколением на одном языке. Стримеры привлекают внимание юной аудитории к важным проблемам общества и вовлекают своих подписчиков в благотворительные проекты через самый популярный у молодежи формат - компьютерные игры. Во время стримов геймеры призывают подписчиков пожертвовать донаты и передают собранные средства в благотворительные фонды. При этом стрим - это еще и способ воспитания молодой неравнодушной аудитории. Взрослея год за годом, юные геймеры вырастают с четким осознанием того, что помогать другим людям и жертвовать деньги на добрые дела - это норма современного общества. Таким образом стримеры формируют у молодого поколения культуру благотворительности.