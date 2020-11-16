Росводресурсы обезопасили жителей Вятских Полян Кировской области от наводнений

Дмитрий Дудин показывает, где был укреплен берег на Тойменке. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

А началось все с плюшек с джемом, которыми меня щедро угощали жители Вятских полян Просвирнины - Виктор Александрович и его супруга. Их семья отмечает большой праздник. На днях были закончены и сданы работы по берегоукреплению реки Тойменка. Впервые за десятки лет местные жители не будут с опасением ждать весны, которая каждый год приносит в здешние места обширное половодье, заливая огороды и подвалы домов.

- Наводнения бывают большие, вода очень бурная, - рассказывает Виктор Александрович. – Бывало пологорода уносила. Сносит здорово.

Просвирнин ведет меня на берег речки Тойменки, которая протекает в северо-восточной части города.

Житель Вятских Полян Виктор Просвирнин с супругой. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Сейчас в ноябре это небольшая скромная речка с прозрачной водой, которая вот-вот покроется льдом, стоит лишь посильнее ударить морозам. Но весной Тойменка разливается не на шутку и ставит под угрозу обрушения прибрежные дома.

- 20 земельных участков, где проживают 50 человек, находились в зоне риска из-за негативного воздействия вод, - объясняет зам. руководителя Камского бассейно-водного управления (БВУ), начальник отдела водных ресурсов по Кировской области Дмитрий Дудин.

- Что это значит? – спрашиваю.

- Во время половодья река подмывает берега и разрушает их. Чем сильный подъем воды, тем больше обрушение. Местные жители хорошо помнят, как в 2012 году из-за подмыва берега произошло обрушение в районе частного сектора. От границы размыва до жилых построек оставалось меньше 10 м. На другой улице берег обрушился по границе земельного участка, его кромка подступала вплотную к жилым домам, ломались заборы. Необходимо было проводить работы по берегоукреплению. Плюс на этом участке есть три мостовых перехода – железнодорожный, автомобильный и пешеходный. Поэтому стратегически объект был важен.

Эта набережная в Вятских Полянах была сделана после того, как здесь укрепили берег реки Вятки. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Специалисты объясняют, что работы велись 4 года, потому что старались делать качественно, не спеша. Тойменка – река извилистая, в некоторых местах к ней и подъехать-то сложно. Ныне она словно закована в кандалы – габионы, металлические сетки с уральскими камнями.

- Высота берегоукрепления 4 метра, - продолжает Дмитрий Дудин. - Она сделана с учетом паводковой ситуации и волны нагона. Максимальная высота подъема 3,5 метра. И теперь если паводок случится, он не принесет ущерб жителям. Укрепленный берег не даст ей разлиться.

Зам. руководителя Камского бассейно-водного управления Дмитрий Дудин рассказывает журналистам, что было сделано за 4 года. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Работы по Тойменке проводились по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ». Общая протяженность участка – около 700 м. Стоимость работ свыше 98 млн рублей (из них около 74 млн рублей федеральный бюджет, 20,5 млн рублей областной бюджет, 4 млн рублей местный бюджет).

- Программа действовала с 2012 по 2020 годы и за это время было сделано большое количество берегоукрепительных объектов, - рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров. - Кроме того, с целью повышения пропускной способности русел рек мы чистили их, чтобы снизить нагрузку на берега. Это было как одно из действий по повышению устойчивости населенных пунктов. Поэтому здесь нужно говорить о комплексе вопросов, которые решались Росводресурсами совместно с субъектами РФ по защищенности тех или иных объектов. И данный объект – река Тойменка – хороший пример взаимодействия муниципалитета, Кировской области и Росводресуров.

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

- А не проще ли было переселить людей из зоны риска обрушения? – спросила я.

- Даже по предварительным подсчетам переселение людей, которые попадали в зону обрушения, обошлось бы около 150 млн рублей только на одном участке, что гораздо больше средств, затраченных на работы по укреплению берега. К тому же в зону обрушения попадала автомобильная трасса. Поэтому с точки зрения финансовой эффективности этот объект более чем эффективен.

Реку Тойменку облачили в каменные кандалы. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Река Тойменка – не единственный объект в Вятских полянах, где укрепили берега. В 2011-2012 годы Росводресурсы, область и муниципалитет «одели в камень» берег Вятки протяженностью более полукилометра. Высота укрепления 6,2 метра. На все работы ушло около 12 млн кубов камня. Теперь паводки не подмывают берег. И на месте когда-то страшного обрыва красуется прекрасная набережная. Любимое место отдыха для горожан. Если вдруг вы окажетесь в Вятских Полянах, знайте, что рядом с набережной есть два отличных музея. Один из них посвящен гениальному инженеру-конструктору Георгию Шпагину, автору ППШ. Второй – единственный в России музей шляп, где собраны около тысячи любопытных экземпляров со всего мира.