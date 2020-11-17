Шойгу: через 5 лет Плесецк даст до 20 пусков "Ангары" в год

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты -носителя "Союз-2" блоком спутников, который состоится 24 ноября. Фото: mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты -носителя "Союз-2" блоком спутников, который состоится 24 ноября.

- "Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс", - доложил министру главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Это будет второй в году запуск с космодрома в Плесецке трех спутников связи "Гонец-М". В будущем их планируется запускать "Союзами-2" с космодрома Восточный.

В Минобороны России отметили, что выведенные с помощью "Союз-2" 12 спутников обеспечат связь и передачу данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера.

Дальше, по данным Минобороны с космодрома Плесецк ракеты будут стартовать все чаще.

- Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара" позволит осуществлять с космодрома Плесецк до 20 пусков в год ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе", - заявил Сергей Шойгу после проверки готовности к пускам стартового комплекса КРК "Ангара".

По данным Минобороны, в состав универсального стартового комплекса входят более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем.

Урон экологии это не нанесет: новое семейство ракет использует экологически чистые компоненты топлива.