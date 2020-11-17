Шоу "Три аккорда": Нонна Гришаева хочет стать королевой шансона

Нонна Гришаева - главная претендентка на победу. Фото: Первый канал

Пятый юбилейный сезон проекта приближается к завершению, но тревожных ноток в выступлениях участников мы не слышим - несмотря на явное присутствие в "Трех аккордах" блатной романтики, даже здесь действует правило, согласно которому победителей не судят. Более того, победители тут судят сами: вот и триумфатор четвертого сезона Николай Фоменко в сезоне нынешнем успел появиться в качестве одного из членов жюри.

Кто победит на этот раз? Перед заключительным выпуском, который, с учетом специфики проекта, уместнее называть этапом, в фаворитах трое: неотразимая Нонна Гришаева (178 баллов), герой дискотек позднесоветского периода Сергей Минаев (176) и ветеран отечественной эстрады Леонид Серебренников (175). Несмотря на небольшой разрыв, наиболее убедительными выглядят позиции Гришаевой, ведь она захватила лидерство с самого первого выпуска и является сейчас основной претенденткой на итоговое первое место.

Впрочем, даже если прогнозы сбудутся и заслуженная артистка РФ одержит победу, повторить рекорд проекта она, увы, уже не сможет - напомним, в предыдущем сезоне вышеупомянутый Николай Фоменко прошел по турнирной дистанции без единой потери, набирая в каждом выпуске по 20 баллов. Итогом для Фоменко стала красивая цифра 200, а вот Гришаева даже в случае идеального выступления в финале наберет не больше 198 очков. Впрочем, саму Нонну это вряд ли сильно расстроит.

Стоит отметить, что финал юбилейного сезона выйдет в эфир всего за несколько дней до еще одного юбилея, который отпразднует бессменный ведущий шоу Максим Аверин - 26 ноября актеру исполнится 45 лет.

Первый канал, "Три аккорда". Финал. 22 ноября, 19.00