Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 18 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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АЛИЕВ СТРОИТ ДОРОГУ В ШУШУ

На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева небольшое оживление.

"После подсчета нанесенного ущерба мы пригласим местных и зарубежных специалистов по градостроительству, создадим новый градостроительный план. Точно так же, как мы вернули свои земли, возвысили наш трехцветный флаг, мы решим и все оставшиеся вопросы. Мы уже приступили к созидательной работе. Закладывается фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша, которая поведет нас в город Шуша, являющуюся короной Карабаха. Эта дорога представляет особое значение.Так как это – первый проект, реализуемый на освобожденных от оккупации землях", - заявил Алиев в своем Твиттере.

На сайте Минобороны Азербайджана новый репортаж с путешествием четы Аливых по селам Нагорного Карабаха. Первая леди Мехрибан Алиева позирует на обочинах дорог в Физули и Джебраил. В кадре любимый муж на броневике.

Алиев заявил, что "ни о каком статусе Карабаха не может быть и речи": "Мы не позволим, чтобы на исконных азербайджанских территориях было создано второе армянское государство. Территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров"

АРМИЯ АРМЕНИИ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ

Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил армейскую часть, чтобы ознакомиться с текущей тактической обстановкой на этом направлении границы, "с работой по перегруппировке, перемещению и перераспределению войск в соответствии с изменениями на линии фронта".

"Генерал-майор Армен Арутюнян доложил и подробно представил на карте министру обороны изменения, которые будут поэтапно происходить в довоенных районах,а также все основные меры, которые обеспечат неприкосновенность государственной границы", - сообщает Минобороны Армении.

Заместитель министра обороны Армении Габриэль Балаян принял главу Международного Комитета Красного Креста г-жу Клэр Мейтрауд. Они говорили о поиске пропавших без вести и раненых, о судьбах военнопленных и других задержанных, о вывозе тел погибших.

В это время в сети сообщили о том, что неизвестные напали на бывшего представителя Министерства обороны Армении подполковника Арцруна Ованнисяна, который во время войны в Карабахе курировал информационный блок военного ведомства республики. Ованнисян сам сообщил на своей странице в Facebook об угрозах и последующем за ними покушении.

"Минувшей ночью двое совершили на меня нападение. Я смог дать отпор. Я не боюсь никого и не считаю кого-либо своим врагом, однако поскольку поступают угрозы расправы, а за мной следят, то я вынужден обратиться в полицию", — отметил бывший спикер армии Нагорного Карабаха.

ПАШИНЯН НЕ ВИНОВАТ

"Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Шуши. И, как по-честному сказал Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение. В этих условиях в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия", — заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Россия 1.

Президент отметил, что "обвинения в адрес Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований". По мнению Путина, он "принял мужественное решение остановить кровопролитие".

"Свыше четырех тысяч человек погибло только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше. Это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями! Поэтому прекращение кровопролития — главный результат", - отметил российский лидер.

Он также добавил, что "армянская и азербайджанская делегации боролись за каждое слово в подписанной позже декларации, за каждую запятую".

"В сложившейся ситуации армянские власти не могут позволить себе, чтобы общество раскололось изнутри. До хорошего это не доводит", - подчеркнул Путин.

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