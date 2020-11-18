Павел Крашенинников: Гарантии неприкосновенности на Михаила Горбачева и премьер-министров не распространяются

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник вечером, 17 ноября, на обсуждение депутатов Госдумы неожиданно был вынесен проект Закона «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему свои полномочия». (Этот нормативный акт собирались рассматривать в нынешнюю среду.) А уже ближе к ночи на лентах информагентств замелькала фамилия Михаила Горбачева, который «оказался без законных гарантий неприкосновенности».

Об этом мы и поговорили с Павлом Крашенинниковым.

Но сначала - о законодательных установках по поводу того, что действующий президент имеет право еще на два срока баллотироваться на пост главы государства.

- Дело в том, - пояснил Крашенинников, - что у нас в Конституции, которая была одобрена гражданами на общероссийском голосовании и вступила в силу 4 июля этого года, говорится о том, что у Президента России нет возможности более двух раз избираться на эту должность. Исключение делается тем лицам, которые уже были избраны на данный пост до вступления в силу поправок. То есть, речь идет о том, что после принятия Конституции любой гражданин может избираться не более чем на два срока подряд. Соответственно, исключение делается для тех, кто до вступления в силу поправок уже исполнял соответствующие полномочия.

- Эта норма распространяется и на действующего президента.

- Теоретически, эта возможность есть у действующего главы государства – избраться на два срока. И у нас еще есть Дмитрий Анатольевич Медведев, прекративший свои полномочия, это его тоже будет касаться.

Но я подчеркну слово «теоретически». Потому что для этого надо, во-первых, чтобы они сами приняли такое решение. Во-вторых, надо выдвинуться кандидатом. В-третьих, - чтобы ещё и избиратели поддержали. Слишком много «если».

- Но вернёмся к гарантиям неприкосновенности... Речь о них идёт и в этом, и в других законах.

- Да, - о гарантиях президентам, прекратившим полномочия. Мы как раз во вторник приняли на этот счёт блок поправок.

Что касается гарантий, то здесь - да, действует институт (норма. - А.Г.) неприкосновенности.

Уже к концу заседания были очень большие дискуссии по этому поводу.

Но хочу заметить, что это нужно скорее даже не им (президентам, прекратившим свои полномочия.- А.Г.), а это нужно обществу, для того чтобы мы понимали, что - если кого-то избираем, то наделяем этого человека полномочиями на соответствующий срок. И, более того, государство ему гарантирует, что за принятые решения его не будут преследовать.

- В уголовном порядке.

- Да, в уголовном или административном порядке. Мы понимаем, что решения часто бывают непопулярные, на перспективу, и, конечно, - нравятся кому-то, не нравятся. Кто-то может по политическим, экономическим, профессиональным и так далее причинам к человеку плохо относиться.

Так вот, чтобы это все не сказывалось - и необходимо законодательное закрепление гарантий.

- Россия же - правопреемница Советского Союза во многих, если не во всех вопросах. Можно же еще успеть поправку внести по поводу Михаила Сергеевича Горбачева? Первый и единственный президент СССР. Как бы и на него также распространить гарантии неприкосновенности?

- Да, во вторник этот вопрос тоже обсуждался, многие выступали. Мне показалось, что какая-то ненависть сквозила.. (В высказываниях некоторых депутатов.- А.Г.). Я считаю, что ненависть - это, вообще, такое чувство, которое не способствует принятию объективных решений.

Но в данном случае речь в законе идет о гарантиях Президенту Российской Федерации, и здесь совершенно четко это прописано. И не говорится о президенте, который был в нашей стране (то есть, о президенте СССР. - А.Г.), а - только о прекративших полномочия именно президентах Российской Федерации,

Кстати, предлагали и премьер-министров, и министров обороны туда включить и так далее. Но закон предельно ясен, и даже из заголовка можно понять, кто в данном случае является субъектом данного нормативного акта.

- А может быть, через запятую как-то упомянуть Горбачева или какое-то приложение принять? Потому что Михаила Сергеевича жалко, ему 89 лет, если мне память не изменяет. Вы говорите, - ненависть сквозила.

- Я и вчера это подчеркивал: наше законодательство - оно не про фамилии, мы, в данном случае, говорим про институт президентства, про наше общество, чтобы как раз все эти истории снять с души и, как говорится, - нацелиться на будущее.

Я не думаю, что ему (Горбачеву. - А.Г.) лично будет лучше или хуже оттого, что мы его туда запишем.

- То есть, если говорить о неприкосновенности Горбачева, то должен быть отдельный закон?

- Да, к Горбачеву этот закон не относится. Как, впрочем, и к другим лицам. Только - к Президентам Российской Федерации.

КСТАТИ

Павел Крашенинников: Дачную амнистию продлим на пять лет

В Госдуме обсуждают сразу 12 новых проектов - об этом глава Комитета по законодательству рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности)