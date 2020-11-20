Тутберидзе против Плющенко

Главная интрига - сможет ли воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова (слева) дать бой своим бывшим подругам по команде Алене Косторной (в центре) и Александре Трусовой (справа), перешедшим в академию Плющенко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В этот коронавирусный сезон московский этап серии Гран-при может стать своеобразным чемпионатом мира. Ведь после того, как из-за пандемии отменили старты в Канаде и Франции, а этап в США прошел без зрителей, именно в «Мегаспорте» соберутся все лучшие фигуристки мира, которые, как известно, живут в России. А на трибунах даже будут болельщики, их рассадят в шахматном порядке.

Из 12 участниц 7 будут представлять нашу страну. А главная интрига - сможет ли воспитанница Этери Тутберидзе, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, дать бой своим бывшим подругам по команде Алене Косторной и Александре Трусовой, перешедшим в академию Плющенко.

А еще в заявке четыре фигуристки из Санкт-Петербурга - Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Елизавета Нугуманова. Не хватает в этой звездной компании только Евгении Медведевой, которая по словам президента федерации Александра Горшкова, еще не до конца восстановилась от травмы спины.

Соревнования одиночниц покажет в прямом эфире Первый канал. Начало прямой трансляции короткой программы в пятницу, в 19.45.