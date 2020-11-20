Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За несколько часов до старта короткой программы Гран-При России по фигурному катанию 2020 в Москве стало известно, что Анна Щербакова не появится на льду "Мегаспорта". Как оказалось, у нее - простуда, поэтому звездная ученица Этери Тутберидзе не сможет впервые в сезоне биться против Александры Трусовой. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы у женщин на Гран-При России по фигурному катанию 2020.

Кто выйдет на старт у женщин в короткой программе на Гран-При России России 2020 в Москве

На этап Гран-При России заявлены:

1. Елизавета Нугуманова (Россия), 2. Виктория Сафонова (Беларусь), 3. Анастасия Галустян (Армения), 4. Анастасия Гулякова (Россия), 5. Алина Урушадзе (Грузия), 6. Ева Лотта Киибус (Эстония), 7. Екатерина Рябова (Азербайджан), 8. Елизавета Туктамышева (Россия), 9. Софья Самодурова (Россия), 10. Алена Косторная (Россия), 11. Александра Трусова (Россия)

Время выхода на лед главных фигуристок в короткой программе Гран-при России 2020 в Москве.

Елизавета Туктамышева (Россия) – 20:25

Софья Самодурова (Россия) – 20:32

Алена Косторная (Россия) – 20:38

Александра Трусова (Россия) – 20:45

Прямая видеотрансляция короткой программы у женщин на Гран-При России по фигурному катанию 2020 среди женщин

Старт соревнований намечен на 19.20 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире с 19:20 и на сайте Первого канала с 19:45. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.