В подворотне нас ждет коньяк: станет ли легальный алкоголь не по карману простым россиянам

Самая дешевая поллитровка белой будет стоить 243, коньяка - 446, а бутылка шампанского - 169 рублей. Рост составит от 3% до 5,7% Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Цены на водку, коньяк и шампанское с 1 января 2021 года повысят. Кстати, если посмотреть на темпы подорожания водки (см. таблицу), то можно заметить, что они сопоставимы с валютой — так что еще нужно хорошо подумать, в чем выгоднее хранить рубли.

Самая дешевая поллитровка белой будет стоить 243, коньяка - 446, а бутылка шампанского - 169 рублей. Рост составит от 3% до 5,7%. Ясное дело, следом подорожает алкоголь и в более дорогих сегментах. Государству хорошо, ему в бюджет больше денег пойдет, а тем, кто дружит с градусом, как быть — закупать самогонные аппараты?

Как менялась минимальная цена водки

- На потребление алкоголя повышение цены никак не повлияет, - заверил kp.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. - Слишком невелики изменения. И посмотрите — минимальную цену повышали и в прошлом году, и в позапрошлом. А продажи спиртного в целом, не падали. Наоборот, увеличивались. Это то, что официально проходит через магазины и рестораны. И сейчас есть рост, но небольшой, по идее, он должен быть более заметным.

- Почему?

- Ну как же! Во-первых, экономический кризис. Люди в кризис всегда больше пьют — это доказано многолетними наблюдениями. Во-вторых, стала очень распространена работа на удаленке. А это очень располагает. Третье: весь средний класс никуда не уехал, а летом находился и сейчас находится в России — здесь же покупает и пьет. Это тоже важный фактор. По моим ожиданиям, объемы потребления вообще должны были вырасти минимум на 8 процентов. А рост оказался гораздо меньше. Да, были локальные всплески, но если считать в целом по году, то рост особо незаметен. Можно было ожидать хорошего роста от крепкого алкоголя, потому что в кризис растет потребление таких напитков.

- Тяжелее жизнь — тяжелее градус?

- Дело не только в эмоциональном фоне, тут чисто экономическое объяснение. В водке градус алкоголя стоит значительно дешевле, чем например, в вине.

- А что с пивом?

- А вот продажи пива заметно увеличились — тут все логично. Я еще в марте говорил, что это не обычный кризис, а пивной. На удаленной работе есть искушение позволить себе определенные напитки. Вино — дороговато, крепкий алкоголь может выбить из рабочего ритма, а пиво — самый раз. Некоторые могут пить его с утра до вечера, находясь при этом на рабочем месте дома у компьютера.

- Ловко они устроились - и запаха никто ведь не почувствует!

- Это да. Но вот еще на что интересно обратить внимание. Средний класс, который никуда не поехал, а остался в России и обычно является главным потребителем не дешевой алкогольной продукции — вин и импортного крепкого алкоголя, - сейчас никак себя не проявил. Вино, как я уже говорил, упало, крепкий импорт не особо вырос...

- Может, среднему классу просто некогда расслабляться - пашут на удаленке, не до выпивки…

- Нет, думаю, основная причина в другом — средний класс активно переходит к производству напитков в домашних условиях. Причем, не столько из экономии, сколько из интереса. Сейчас это стало модным. Современные самогонные аппараты, на которых можно хоть виски гнать, прессы для вина, домашние пивоварни — это развлечение не из дешевых.

- Но есть же и простые устройства со змеевиком — в деревнях чуть ли не в каждом доме, наверное, стоят...

- По экспертным оценкам у нас производится 20 млн декалитров самогонки. Из них 5 млн приходится на средний класс, а остальное гонят те, кому едва хватает на еду.

- По ним, наверное, и ударит подорожание. Еще больше перейдут на суррогаты.

- Они уже перешли. Но из-за такого несильного подорожания вряд ли их станет больше. Те, кто живет за чертой бедности или на грани, и без подорожания покупали дешевые суррогаты и деревенский самогон. Им не по карману не только те цены, которые будут с следующего года, но и нынешние 230 руб. за бутылку, и 215 руб., которые были в прошлом году.

- Много паленой водки выпивается?

- В легальной рознице продается примерно 110 млн декалитров крепкого алкоголя. Официальной статистики нелегального рынка нет, но по экспертным оценкам, считается, что в нелегальной рознице продается 25 млн дал. Еще 20 млн дал — это самогон и столько же спиртосодержащих жидкостей — разные настойки. То есть в сумме крепкий «левак» - это примерно 60% от легального объема получается.

- А что это - нелегальная розница?

- Это магазины или кафе, где есть бутылки с акцизами, а есть «левые». «Левая» поллитровка стоит 100 рублей. Или кто-то просто нелегально продает. Ловят таких торговцев, штрафуют, могут и закрыть заведение, если речь о магазине, но все равно эта ниша живет. В основном, в сельской местности и малых городах — там вообще не пьют легальный алкоголь, слишком дорого. Там пью дешевое пиво, и суррогаты по 100 рублей. Это треть нашего населения.

КОМПЕТЕНТНО

«Есть места, где самогон считается элитным напитком»

Любители выпить начинают забывать дорогу в винный магазин.

- Традиционный потребитель водки и других крепких напитков переходит на домашний дистиллят, - говорит руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич. - Косвенно это подтверждается ростом продаж самогонных аппаратов, которые по сути уже являются мини-комбинатами. Огромное число предложений, сайтов, создаются сообщества энтузиастов такого производства, они устраивают конкурсы, обмениваются опытом.

На юге, где много винограда, в основном, производят вино, в средней полосе — крепкие напитки. На селе и в малых городах самогон — это элитный продукт по сравнению с суррогатом, который пьют люди. А на севере домашнее виноделие не очень популярно. Там покупают питьевой спирт или, кто хорошо зарабатывает, а таких на севере немало, покупают в магазинах достаточно дорогой алкоголь.

ВОПРОС РЕБРОМ

С какой цены начинается хорошее вино?

- Если по акции, то можно купить хорошее вино в супермаркетах от 400, а то и 300 руб. за бутылку, - говорит руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич. - От этого уровня и выше можно рассчитывать, что рост цены даст рост качества. И этот рост идет примерно до 1500-2000 руб. А что выше — это уже не столько рост качества, сколько подарочные варианты и другие маркетинговые приемы, так что есть смысл подумать, стоит ли переплачивать.

ОСТОРОЖНО, ПОЛИЦИЯ!

Чем грозит производство первача

Все мы помним, чем заканчивается комедия Леонида Гайдая «Самогонщики»: пес Барбос приводит незадачливую троицу в милицию, неся в зубах важную улику — змеевик от самогонного аппарата. Действительно, в советское время за изготовление крепких спиртных напитков даже для собственного употребления можно было получить административный штраф, а если поймают во второй раз, то уголовную статью — до полугода исправительных работ (ст. 158 УК РСФСР). Производство спиртных напитков считалось монополией государства. Наказывалось и изготовление самогонных аппаратов.

Но как говорится, нынче не то, что давеча. Сейчас за домашний первач, если для себя, не будет никакого наказания. А вот за торговлю могут дать административную статью - штраф от 30 тыс до 200 тыс. руб — ст. 14.17.1 КоАП. А вот если наварил с домашней выпивки более 1,5 млн руб, то могут «впаять» и уголовную статью 171 УК РФ — незаконное предпринимательство. Наказание посерьезнее — штраф 300 тыс руб или доход за последние 2 года. Могут и арестовать на 6 месяцев. Так что лучше зарабатывать на чем-то другом, а домашнее вино или коньяк на самогоне продегустировать в компании друзей.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Дачный сидр

С виноградом в средней полосе негусто, но время от времени на тот или другой регион обрушивается яблочный год. Бабушки с ведрами стоят вдоль дороги и чуть ли не приплачивают проезжающим, чтобы те забрали у них часть урожая. Вокруг деревень и дачных поселков высятся кучи выброшенных пепинов, штрифелей и белых наливов — девать некуда. В общем, «И Джимми и Билли, конечно, решили закапывать яблоки в поте лица», как описывается масштаб этого бедствия в радиоспектакле «Алиса в стране чудес».

Но в то же время яблочный гон — это раздолье для тех, кто не ленится гнать домашний сидр. Можно купить специальное оборудование — комплект с прессом и емкостями для сбраживания и хранения может стоить до 3 тыс евро. А можно и по-простому — с помощью соковыжималки и обычных 5-литровых бутылей. Сок разливаешь по бутылям, где он начинает весело бродить и насыщаться градусами. Сладости в дачных яблоках достаточно, так что никакого сахара добавлять не надо. Дрожжей тоже — все бродит само.

Не буду утомлять технологическими тонкостями, на самом деле все это проще пареной репы, главное, все делать чистыми руками. На выходе получается очень вкусный освежающий напиток — заметно крепче кваса, но чуть слабее пива. Если правильно хранить (в холоде), то он легко «доживает» не только до Нового года, но и до 8 марта. Может, и дольше бы стоял, да выпили.

ЦИФРЫ ПРО САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ

Цена в официальной продаже - 4-50 тысяч рублей.

Наиболее популярный ценник - 10-12 тысяч рублей.

Средняя себестоимость 0,5 л крепостью 40-45 градусов - 50 рублей.

Основные производители - Китай, Россия.

Источник: обзор интернет-площадок

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