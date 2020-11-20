Единороссы предложили сделать звонки в ковид-центры бесплатными и ввести льготы на такси для врачей

«Единая Россия» предложила ввести для врачей специальные льготные тарифы на такси. Единороссы считают, что в период пандемии у медиков должна быть возможность пользоваться автомобилями по специальным ценам без коммерческой наценки. Как сообщил 20 ноября генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак, партия совместно с правительством РФ сейчас ведет переговоры с перевозчиками и операторами такси.

- Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно, – отметил Андрей Турчак во время онлайн-совещания по вопросам работы волонтерских центров партии.

О том, что медикам в это непростое время необходимо помочь, говорил и Владимир Путин. Во время совещания с Правительством РФ 18 ноября президент поручил обеспечить в регионах качественную и оперативную медицинскую помощь. Как подчеркнул глава государства, «сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность». Владимир Путин отметил, что в условиях пандемии власти на всех уровнях должны работать четко, оперативно и эффективно, обеспечивая поддержку и защиту людей. Основные вопросы, поднятые на совещании с участием президента, «Единая Россия» взяла в работу.

- Двое суток мы провели в консультациях с Правительством РФ, с отраслевыми министерствами — Минздравом, Минцифрой, крупными сотовыми операторами, бизнесом и в результате вышли на ряд совместных решений, - рассказал Андрей Турчак.

Один из важных вопросов, который нужно решить в ближайшее время, – бесплатные звонки в волонтерские центры и коронавирусные госпитали. Партия обсудила с операторами и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ эту возможность. Технически для этого нет никаких препятствий, однако сначала необходимо создать реестр таких телефонных номеров. По словам Турчака, реестр будет создан в ближайшее время, и им смогут пользоваться жители и мобильные операторы во всех регионах России.

- Изменения в правовые акты и процедурные механизмы организаций связи будут готовы в самые ближайшие сроки, - сообщил генсек «Единой России». - Здесь мы работаем с Минцифрой и буквально в течение ближайших нескольких дней подробные регламенты будут утверждены и доведены до регионов.

Единороссы также предложили профинансировать в тридцати субъектах РФ подключение экстренного номера 112 для вызова оперативных служб. Окончательно во всех регионах России этот номер должны были ввести до конца 2021 года. Однако сегодняшняя ситуация требует сделать это незамедлительно. Еще один вопрос, нуждающийся в оперативном решении, - изменение законодательства для того, чтобы можно было более широко использовать возможности телемедицины.

- Необходимо использовать все возможности, которые есть в регионах, и предпринять дополнительные меры для активизации этой работы, - отметил Андрей Турчак.

Еще в начале пандемии коронавируса «Единая Россия» открыла по всей стране сеть волонтерских центров. Самый первый из них появился 19 марта в Калуге. Сегодня такие центры работают во всех 85 регионах страны. За минувшие месяцы волонтеры помогли отработать десятки тысяч заявок о доставке продуктов, медикаментов, средств индивидуальной защиты. Единороссы собрали более 500 млн. рублей в виде членских взносов и добровольных пожертвований, средства были переданы в регионы, наиболее пострадавшие от COVID-19. Деньги пошли на приобретение защитного обмундирования для медиков (было закуплено более 10 тысяч костюмов) и десяти реанимобилей. Единороссы также передали 200 легковых автомобилей больницам во всех регионах страны.