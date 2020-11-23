На IV Медиафоруме этнических и региональных СМИ обсудят новые возможности работы в условиях пандемии

Условия работы изменились, но благодаря этому появились также новые форматы и открылись новые возможности. В работе СМИ и НКО есть уникальные успешные кейсы, которыми поделятся с участниками форума гуру журналистики и представители некоммерческого сектора. Дискуссии пройдут в рамках тематических блоков: «75-летие Победы: новый рубеж онлайн», «Жизнь на удаленке – новые горизонты для СМИ» и «Некоммерческий сектор в условиях самоизоляции».

Фото предоставлено организатором

Выступят авторы самых интересных журналистских проектов, идеологи инновационных технологий в медиакоммуникации, представители блогосферы, грантодатели и активисты этнокультурного некоммерческого сектора. Миссия форума - поиск новых форматов для привлечения интереса аудитории к межнациональной тематике, создание уникальных проектов об этническом многообразии страны и достопримечательностях регионов России, обмен лучшими практиками.

Организаторы Медиафорума - Гильдия межэтнической журналистики и Правительство Москвы. Традиционно его участниками становятся более 400 профессионалов из почти 60 регионов России - представители СМИ, национальные активисты и представители власти. Но этом году в связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет с акцентом на онлайн аудиторию и будет доступно к просмотру на сайте.

Фото предоставлено организатором

В этот же день состоится финал конкурса СМИротворец.

"СМИротворец-2020" награждает лучшие СМИ, освещающие вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений

В этом году в конкурсе приняли участие 1378 СМИ и блогов и 14 000 сюжетов, статей и прочих материалов, что стало рекордным количеством за все 12 лет проведения конкурса. Номинации премии охватывают все сегменты: «Печать», «Телевидение», «Интернет», «Радио», «Родные языки», «Детские и молодежные СМИ», «Поколение мультимедиа» и «Блоги» и "Нация победителей»,посвященная 75-летию Победы. Несмотря на то, что номинация "Блоги" - самая молодая, но авторы Дзен каналов и видеоблогов оказались особенно активны и составили четверть всех участвующих в конкурсе. Национальная и межэтническая тема в разрезе изучения истории и традиций интересна и находит новое воплощение в современной журналистике. Количество участников СМИротворца увеличивается с каждым годом в независимости от внешних обстоятельств и эпидемиологической обстановки. А значит, задача конкурса, вовлечение нового поколения журналистов к грамотному освещению этнокультурной тематики, продолжает находить все больший отклик.

Фото предоставлено организатором

Премию всегда отличает выступление невероятно ярких фолк-коллективов, так что онлайн формат мероприятия интригует. Отава Ё – хедлайнеры музыкальной программы СМИротворца 2020. Их выступления и треки известны во всем мире, фолк-фьюжн коллектив возглавлял европейские чарты «World Music».

Музыкальную программу конкурса в этом году можно сравнить с лучшими этно-фестивалями. Это тувинцы Oduchu, татарская группа Junaи этно-электронный проект из Карелии YargaSoundSystem. Все эти коллективы – мировые звезды этно-фолка, и они впервые встретятся на одной сцене для импровизации. И их выступления соединятся в единый концептуальный перформанс, который также можно посмотреть онлайн на https://nazaccent.ru/