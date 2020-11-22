Протесты в Белоруссии, последние новости на 22 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

В конце недели Александр Лукашенко произвел ряд кадровых перестановок. Фото: REUTERS

Последние новости о протестах в Белоруссии на 22 ноября 2020 года: МВД Белоруссии отчиталось о задержании администратора "одного из деструктивных телеграм-каналов". Речь идет о 38-летнем жителе Солигорска. Против него возбуждено уголовное дело "за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок".

В ведомстве уточняют, что мужчина призывал подписчиков принимать участие в протестах и обучал ведению «партизанской войны», блокированию железной дороги.

В конце недели Александр Лукашенко произвел ряд кадровых перестановок. Министерство культуры возглавил Анатолий Маркевич. Свое решение президент объяснил просьбой работников культуры о назначении "человека со стороны".

Указами также были назначены послы в Армении, Азербайджане и Китае.

Президент страны на выходных посетил «Гомсельмаш» и рассказал рабочим о долге Белоруссии перед Россией. С его слов, ему недавно удалось договориться о том, чтобы миллиард долларов долга не возвращать в этом году.

- Они наши долги отложили. Все деньги эти я пока держу и трачу их на лечение людей с коронавирусом, - объявил Лукашенко.