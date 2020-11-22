Сын Трампа заболел коронавирусом, а невестка планирует стать сенатором: как живет семья президента после выборов

В октябре стало известно о том, что COVID-19 обнаружен у главы Белого дома, а также его супруги Мелании Трамп и младшего сына Бэррона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп-младший вслед за другими членами своей семьи заболел коронавирусом – положительный тест он получил в начале прошлой недели. С тех пор 42-летний сын и полный тезка 45-го президента США находится на самоизоляции и, по свидетельствам источников, примерно выполняет все указания врачей.

В октябре стало известно о том, что COVID-19 обнаружен у главы Белого дома, а также его супруги Мелании Трамп и младшего сына Бэррона. Президент США был направлен в военный госпиталь, откуда выписался буквально в течение нескольких дней и вернулся к работе. Согласно заявлению The New York Times, лечение лидера нации обошлось американским налогоплательщикам в сумму свыше $100 тысяч.

В то время, как Дональд Трамп-младший, работающий вице-президентом в семейной компании Trump Organization, супруга другого сына президента, Эрика Трампа, заявила о своем желании побороться за сенаторское кресло.

38-летняя Лара Трамп собирается выставить свою кандидатуру от Северной Каролины, в которой она родилась. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

38-летняя Лара Трамп собирается выставить свою кандидатуру от Северной Каролины, в которой она родилась. Свое решение невестка главы Белого дома озвучила после того, как стало известно, что нынешний сенатор, представляющий штат, республиканец Ричард Берр не планирует переизбираться в 2022 году.

По словам журналистов, Лара Трамп, имеет необходимые для политика качества, а участие в качестве советника в предвыборных компаниях своего свекра в 2016 и 2020 году могли дать ей необходимый опыт.