Ешьте их: во Флориде предложили способ справиться с нашествием питонов

Бирманские питоны появились на территории Национального парка Эверглейдс в 1990-х годах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Население и власти Флориды обеспокоены нашествием бирманских питонов. Мало того, что рептилий очень много, они еще и склонны к агрессии.

Для борьбы со змеями штат нанимает охотников, разрабатывает специальные технологии, позволяющие обнаружить питонов, и вкладывает деньги в дрессировку собак, способных выслеживать пресмыкающихся.

Вместе с тем, принимаемые меры недостаточно эффективны и не могут помочь сократить количество питонов до разумного числа. Выход нашли сотрудники Национального парка Эверглейдс – они предлагают жителям штата включить мясо питонов в повседневное меню. По их уверениям, «змеятиной» вполне можно заменить свинину или мясо птицы, надо лишь правильно ее готовить.

- Во время жарки вы можете добавить свежий имбирь, чеснок и овощи по вашему выбору и подать их с рисом. Обычно, когда готовлю питона, я добавляю немного яблочного пюре, специй и острого перца, что придает ему приятный вкус, – поделилась опытом охотница за питонами Донна Калил.

Бирманские питоны появились на территории Национального парка Эверглейдс в 1990-х годах, с тех пор их количество неуклонно растет, несмотря на меры по сокращению популяции.

Эти неядовитые змеи достигают 4-5 м в длину, а их вес может превышать 60 кг.

По оценкам специалистов парка, питоны наносят непоправимый вред местной фауне, уничтожая самых разных млекопитающих, птиц и даже крокодилов. Питоны быстро передвигаются, отлично плавают и превосходно умеют маскироваться, что затрудняет охоту на них.

Питоны могут представлять серьезную опасность даже для взрослых людей, не говоря уже о детях. В октябре во Флориде охотники добыли бирманского питона рекордной длины – без малого 6 м.