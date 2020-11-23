Спустя полгода после смерти Джорджа Флойда Миннеаполис захлестнула волна насилия

По данным полиции, только в Миннеаполисе в текущем году было застрелено более 500 человек Фото: REUTERS

В американском Миннеаполисе (штат Миннесота), где летом этого года скончался темнокожий охранник Джордж Флойд, люди боятся выходить на улицу.

Начавшиеся полгода назад протесты из-за смерти Флойда не прекращаются, а лишь усиливаются. Мирные граждане не выходят на улицу, потому что боятся, они знают, что в случае нападения их некому будет защитить. Ведь большинство полицейских после случая с Флойдом либо уволились сами, либо попали под сокращение.

Еще в июне городской совет урезал бюджет полиции примерно на 14 млн. долларов. Вместо этого мэр Джейкоб Фрей пообещал запустить новую программу общественной безопасности. Сразу после этого большая часть сотрудников полиции написала рапорт на увольнение, а некоторые предпочли досрочно выйти на пенсию.

- Нам пришлось отказаться от работы с населением, - говорит начальник полиции Медария Аррадондо. – Сейчас мы также не можем проводить расследования в том виде, в котором должны. Нам не хватает людей тогда, когда в штате увеличилось количество насильственных преступлений, стрельбы, угонов автомобилей и грабежей.

По данным полиции, только в Миннеаполисе в текущем году было застрелено более 500 человек - вдвое больше, чем в 2019 году, а количество убийств выросло на 50%. В городе совершено около 5 тысяч насильственных преступлений. Это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Власти пытаются предпринять шаги к решению проблемы. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй попросил набрать три новых класса в полицейской академии на 2021 год. Но даже с учетом ее выпускников на нормализацию графика патрулирования уйдет не менее года.