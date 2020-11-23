Глава ГИБДД: "Проверять кандидатов в водителей будем на оживленных перекрестках"

На экзаменах инспекторы станут больше уделять внимания практическим навыкам вождения автомобиля Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил на Международном форуме и выставке "Транспорт России", что уже следующей весной инспекторы начнут принимать экзамены на права по новым правилам.

"В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. (Они. — Прим. ред.) непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя", — сказал Черников агентству РИА Новости.

Генерал-лейтенант полиции также пояснил, что второй этап экзамена с практическим вождением на "площадке" будет сокращен за счет расширенной линейки элементов, которые придется выполнить на первом этапе. Фактически "город" и "площадка" станут объединены в один экзамен.

- Сотрудник Госавтоинспекции поймет, насколько водитель будет безопасен. Более 700 молодых водителей погибает за год на улицах при полученном низком знании и умении, - подчеркнул Черников.

Изменения в устоявшихся правилах появились после вмешательства общественников, которые заявили, что автошколах готовят "больше теоретиков, чем практиков вождения".

Согласно нового административного регламента, который вступит 1 апреля 2021 года кандидату в водители необходимо набрать менее пяти штрафных баллов.

Уже сейчас от экзамена могут отстранить за разговор по телефону или непристегнутый ремень.

Эксперты Гильдии автошкол отмечают, что водительские права становится получить все сложнее.

И усложняются не только правила. В связи с эпидемией коронавируса более 5000 автошкол уже приостановили свою деятельность, а 15 % уже больше никогда не откроются, так как им нечем платить аренду и зарплату инструкторам.

Ранее Михаил Черников заявил, что у автоинспекторов скоро появятся приборы, которые будут сигнализировать не только об употреблении алкоголя, но и о приеме наркотических веществ. Проверка воздуха или слюны водителя будет занимать не более 15 секунд. То есть оценить состояние водителя инспектор сможет почти сразу, как водитель откроет окно или дверь машины.