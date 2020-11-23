«Пятёрочка» и Tetra Pak помогут малоимущим семьям с детьми

За каждую проданную в «Пятёрочке» единицу ультрапастеризованного молока в упаковке Tetra Pak такой же продукт будет передан нуждающимся в рамках проекта «Корзина доброты» в начале следующего года.

«Одна из целей стратегии устойчивого развития нашей компании – поддержка местных сообществ, в том числе посредством программ по оказанию продовольственной помощи нуждающимся, - считает Оксана Трофимова, директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка». - За время существования проекта «Корзина доброты», который мы реализуем совместно с Фондом продовольствия «Русь» с 2015 года, в наших магазинах было собрано около 600 тонн (!) еды, а продовольственную помощь получили более 50 тысяч семей в 67 городах России. Мы активно работаем с партнерами, чтобы поддержать как можно больше нуждающихся. Совместная акция с Tetra Pak – отличный пример такого плодотворного сотрудничества. Наша цель – к 2023 году вдвое увеличить количество семей, получающих продовольственную помощь в рамках «Корзины доброты».

«Деятельность Фонда продовольствия «Русь», связанная с перераспределением продуктовых излишков, ограничена длительностью хранения товаров, - сообщила Юлия Назарова, президент Фонда продовольствия «Русь». - Технология Tetra Pak позволяет сделать самую сложную категорию товарной помощи - молочные продукты - доступной для передачи нуждающимся».

Если вы хотите оказать помощь малоимущим семьям с детьми в рамках акции «Подарите пользу молока с ''Пятёрочкой''», вам достаточно до 13 декабря приобрести в любом магазине «Пятёрочка» в 23 городах России упаковку ультрапастеризованного молока, отмеченную специальным ценником. Затем нужно зарегистрировать чек от покупки на сайте https://5ka.o-moloke.com.

«Миссия компании Tetra Pak – делать продукты питания безопасными и доступными повсеместно, - отметила Екатерина Волкова, директор по коммуникациям компании Tetra Pak. - Молоко всегда было неотъемлемой частью базовой потребительской корзины, и нам кажется важным сделать так, чтобы максимальное количество людей могли получить этот полезный продукт. При нашей поддержке в России уже 15 лет реализуется программа «Школьное молоко», которая обеспечивает миллионы детей молоком в рамках школьного питания. А новый проект – «Подарите пользу молока с ''Пятёрочкой''» поможет не только детям, но и другим категориям нуждающихся. Мы благодарны нашим партнёрам из «Пятёрочки» и Фонда продовольствия «Русь» за помощь в реализации благотворительной акции».

Все гости магазинов, кто зарегистрировал чек в рамках акции «Подарите пользу молока с ''Пятёрочкой''», не только помогут малоимущим семьям с детьми, но и получат к тому же в два раза больше баллов на карту лояльности «Выручай-карта», а также шанс выиграть сертификат на 3 500 рублей на покупку кухонной техники для приготовления полезных молочных завтраков в интернет-магазине Ozon.

КСТАТИ

В акции участвуют магазины «Пятёрочка» в 23 российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Краснодар, Екатеринбург, Волгоград, Курск, Новосибирск, Уфа, Орел, Тюмень, Омск, Ульяновск, Челябинск, Ижевск, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Набережные Челны, Липецк, Ростов-на-Дону.