В Уфе "Роснефть" запустила на полный технологический режим современный комплекс по очистке сточных вод

Компания «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», вывела на полный технологический режим систему биологических очистных сооружений (БОС) Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса. До этого проходила опытно-промышленная эксплуатация.

С момента запуска было очищено 65 миллионов кубометров сточных вод. Как поясняют в компании, теперь технологический комплекс обеспечивает высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков. Причем не только НПЗ «Башнефти», но и 66 других предприятий Северного промышленного узла города Уфы.

- За этот период были проведены работы по отладке процесса очистки сточных вод, наращиванию активного ила (биоценоза), настройке поточных анализаторов, определению оптимальных дозировок реагентов, выводу каждого блока очистных сооружений на проектные показатели, - говорится в официальном сообщении «Роснефти». - Также в рамках апробации работы биоочистных сооружений была использована цифровая платформа, обеспечивающая обработку и аналитику данных для повышения надежности и срока службы оборудования, а также сокращения эксплуатационных затрат.

По данным компании новый комплекс производительностью 84 тысячи кубометров в сутки не имеет аналогов как в России, так и в странах Евразии. Технология, применяемая при очистке носит название "мембранный биореактор" и совмещает традиционную биологическую очистку, а также фильтрацию стоков через микроскопические поры специальных мембран, что позволяет удалять все примеси и микроорганизмы. Кроме этого вода проходит через этапы обессоливания на оборудовании реверсивного электродиализа, обратного осмоса и технологию ионного обмена для удаления тяжелых металлов, поясняется в официальном сообщении «Роснефти».

Высокая экологическая эффективность была получена за счет использования так называемых наилучших доступных технологий - технологических процессов и методов, перечень которых определяется государством совместно с научными и экспертными организациями. Как поясняют в компании, технология, применяемая в БОС позволяет в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах и снизить объем забора воды из реки Белая (в перспективе его полностью прекратят).

Напомним, проект по реконструкции и запуску комплекса БОС «Башнефти» реализован в рамках стратегии «Роснефть-2022». Она предусматривает снижение воздействия на окружающую среду и последовательную модернизацию промышленных объектов. Так, проект реконструкции биологических очистных сооружений «Башнефть – Уфанефтехим» - один из восьми ключевых инвестиционных проектов природоохранной направленности, реализуемых «Роснефтью» в рамках сотрудничества с органами государственной власти в области экологии. Финансирование проекта реконструкции составило более 11 млрд рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как снизилось содержание загрязненных веществ в очищенных стоках

Фенолы – в 40,7 раз;

Марганец – в 22,7 раз;

Аммоний ионы – в 21,7 раз;

Нитрит-ионы – в 16,4 раза;

Ванадий – в 10,5 раз;

Нитрат-ионы – в 4,9 раз;

Цинк – в 4,3 раза;

Нефтепродукты – в 3 раза;

Сульфат-ионы – в 2,6 раз.

По данным «Башнефти».

СПРАВКА «КП»

«Башнефть» реализует в республике Башкортостан масштабную природоохранную программу. В 2019 - 2020 годах уровень утилизации попутного нефтяного газа на предприятиях компании доведен до 95%, а в некоторых районах республики - до 98%. В рамках долгосрочной программы реконструкции и технического перевооружения промысловых трубопроводов в 2019 году протяженность замененных участков трубопроводов выросла в 2,8 раза – до 475 км.

Кроме того, «Башнефть» продолжает наращивать количество современных мощностей по утилизации производственных отходов. Четыре действующие на территории Республики Башкортостан установки позволяют ежегодно обезвреживать более 108 тысяч тонн шлама.