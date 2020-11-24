За работу без травм!

Современные технологии безопасности на предприятиях способны сделать подобную агитацию ненужной. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВАМ И РАБОТОДАТЕЛЯМ

По данным Международной организации труда (МОТ), каждый год около 313 миллионов человек в мире становятся инвалидами в результате производственных травм. Более 2,3 миллиона людей ежегодно лишаются жизни из-за несчастных случаев на производстве. Предотвращение таких потерь - одна из серьезнейших задач для мирового сообщества и каждой страны, отмечают эксперты. В помощь государствам и работодателям Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) разработала Концепцию «Нулевого травматизма» (Vision Zero). Она предусматривает качественно новые подходы к управлению охраной труда на предприятиях и в организациях для профилактики производственных травм и профессиональных заболеваний.

Осенью 2017 г. на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда в Сингапуре была запущена глобальная международная кампания по продвижению и реализации Vision Zero. В конце того же года к ней присоединилась Россия.

«ЗОЛОТАЯ» СЕМЕРКА

Концепция «Нулевого травматизма» включает семь главных, «золотых» принципов. Руководствуясь ими, рекомендуется разрабатывать и выстраивать эффективные системы охраны труда для предотвращения производственного травматизма.

1. Стать лидером по соблюдению правил на своем рабочем месте и нести личную ответственность за безопасность труда.

Эксперты информируют: чтобы повысить вовлеченность персонала и приверженность принципам Vision Zero, пример должен показывать руководитель. Если директор или менеджер не использует средства индивидуальной защиты при визите на производственную площадку, это не может не повлиять на отношение к правилам безопасности со стороны работников.

2. Выявлять угрозы и контролировать риски.

В России учет рисков выбран в качестве одного из базовых принципов всей системы охраны труда. Важно не только предотвращать производственные аварии, но и ликвидировать потенциальные угрозы, факторы риска, подчеркивают эксперты.

3. Определять точные цели и разрабатывать четкие программы.

Для эффективного управления системой охраны труда рекомендуется ставить ясные, конкретные цели и указывать сроки их достижения, а также необходимые для этого мероприятия.

4. Построить и совершенствовать систему безопасности и гигиены труда.

Важно создать именно полноценную систему, которая будет работать эффективно и бесперебойно.

5. Сделать рабочее место безопасным и комфортным.

Обустраивайте рабочие места для своего персонала так, чтобы человек мог почувствовать, что это второй дом, призывают разработчики Vision Zero. У заинтересованных работников растет производительность труда и дисциплина, в том числе в отношении соблюдения правил безопасности труда, отмечают специалисты.

6. Повышать профессиональные навыки работников и прививать культуру безопасного поведения.

Современная жизнь требует непрерывного обучения, повышения квалификации - как руководства, так и простых работников. Во многом благодаря этому повышается и культура безопасного поведения на рабочем месте.

7. Мотивировать работников: активно вовлекать работников в процесс охраны труда, поощрять за рациональные предложения и другие полезные разработки.

Если с персоналом советуются при оценке рисков, разработке инструкций, то люди будут более ответственно относиться к соблюдению правил, к созданию которых сами причастны.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРУДА И МЕДСОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

На пятой Всероссийской неделе охраны труда в 2019 году за хорошие показатели в сохранении здоровья работников международный сертификат Vision Zero был вручен Объединенной компании РУСАЛ.

«Мы реализуем стратегию нулевого травматизма, - рассказал в одном из выступлений управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Евгений Зенкин. - Наша концепция основана на убежденности в том, что абсолютное большинство несчастных случаев на производстве можно предотвратить благодаря формированию активной культуры профилактики».

Предприятие уделяет большое внимание процессам цифровизации и механизации ручного труда. Непрерывно ведется обучение персонала в области охраны труда. Важный элемент - разработка программ медицинского сопровождения и программа профилактики профессиональных заболеваний среди работников.

Как пояснил Евгений Зенкин, определяются группы риска, куда входят работники старше 45 лет, а также имеющие сердечно-сосудистые заболевания. Перед сменами они проходят обязательный медосмотр. При необходимости обследования или лечения компания обеспечивает необходимые мероприятия.

СТАЖИРОВКИ И ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДТП

В газодобывающей компании «Газпромдобыча-Иркутск» основные усилия направляются на профилактическую работу по предупреждению ДТП. Специалисты проанализировали случаи гибели и травм работников в результате дорожно-транспортных происшествий и выделили несколько основных причин ДТП. Выяснилось, что в первую очередь это нарушения скоростного режима, низкая культура вождения и техническая неисправность транспортных средств. Эксперты разработали план мероприятий для устранения этих факторов.

- В рамках этого плана у нас реализуется программа технического осмотра и ремонта транспортных средств, - рассказал на Байкальском международном форуме партнеров начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности «Газпромдобыча-Иркутск» Евгений Киселев. - Разработаны чек-листы и технологические карты, по которым оцениваются основные элементы транспортного средства, влияющие на безопасность. Оборудование оснащают двухсторонней видеофиксацией и техническими средствами контроля, включая систему ГЛОНАСС.

По словам Киселева, водители, работающие в компании, проходят стажировки по управлению автомобилем в сложных дорожных условиях, отрабатывают защитное вождение. Для них организуют лекции по оказанию первой доврачебной помощи с практической отработкой действий. Проводятся предмаршрутные стажировки и проверка знаний.

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Какие еще проекты есть у российских компаний

• В Кузбассе работает «АБИЕ» - Единый online-центр управления процессами охраны труда. Уникальная компьютерная программа позволяет в режиме реального времени управлять базами данных по вопросам, наиболее важным для профилактики производственного травматизма и профзаболеваний.

• В Саратовской области на крупнейшем предприятии по производству керамических материалов создана широкая система льгот и компенсаций для работников: обеспечение обезвреживающими и регенерирующими средствами, специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

• На предприятии - производителе золота «Полюс Вернинское» реализован специальный проект «Культура безопасности». В рамках проекта сотрудники прошли обучение основным инструментам, таким как оценка рисков, управление безопасностью работ и других.

КСТАТИ

Как сообщают в Минтруде России, с начала старта кампании Vision Zero к ней присоединились более 6 тысяч российских организаций. Среди них: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ПАО «Россети», ОАО «Металлоинвест», ПАО «Лукойл», ГК «Ростех» и другие. Также партнерами кампании уже стали 24 региона России.