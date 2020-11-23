Генерал МВД приговорен к 8 годам колонии за хищение

Бывший главный криминалист МВД генерал-лейтенант полиции Петр Гришин и его заместитель полковник Олег Мазур (справа налево) в зале Мещанского суда Москвы. Суд приговорил Петра Гришина к 8 годам колонии за хищение 62 млн рублей. Фото: Снимок с видео. Мещанский суд/ТАСС

Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывших начальника ЭКЦ МВД Петра Гришина, его заместителя Олега Мазура и фактического владельца ряда коммерческих организаций Сергея Нарутова.

Мошенники признаны виновными и осуждены: Гришину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 500 000 рублей, Мазуру назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 300 000 рублей, Нарутову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 300 000 рублей.

- Осужденные похитили бюджетные денежные средства МВД России в особо крупном размере при заключении и исполнении государственных контрактов. Так, в период с 2015 по 2017 годы Гришиным и Мазуром было организовано заключение государственных контрактов с принадлежащими Нарутову коммерческими организациями на поставку криминалистического оборудования по завышенным ценам. С целью создания видимости законности действий обвиняемых цены закупаемого оборудования формировались на основании коммерческих предложений, запрашиваемых Мазуром от подконтрольных Нарутову организаций, заведомо содержащих ложную информацию о стоимости товара. Также для ограничения конкуренции в техническую часть аукционной документации включались параметры, подходящие исключительно под оборудование, которое имел возможность поставить Нарутов. В результате вышеуказанных преступных действий соучастники похитили у МВД России денежные средства в особо крупном размере в общей сумме более 74 миллионов рублей, - сообщает СК России.

Следователям удалось установить все звенья мошеннической схемы при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ России и ГУСБ МВД России.