Звезда «Перевала Дятлова» Мария Луговая: «Боль заморозила мою героиню — с мертвыми ей проще, чем с живыми»

Кадр из сериала "Перевал Дятлова".

Блеснувшая в сериалах «Рыжая» и «Мурка» питерская актриса Мария Лавыгина (до свадьбы со звездой «Кухни» и «Горько!» Сергеем Лавыгиным — Луговая) теперь нарасхват: съемки в шоу «Ледниковый период», премьера мистического детектива «Перевал Дятлова» и спектакли в московском ТЮЗе. И это все в период пандемии. «КП» попыталась разузнать у артистки, как она успевает: и трупы в сериале осматривать, и здоровье беречь.

- Мистический киносериал «Перевал Дятлова»: расскажите немного о необычной структуре сериала. Насколько неожиданно для вас было такой способ повествования?

- Сначала мы снимали пилот, он касался как раз линии расследования трагедии группы Дятлова майором КГБ Костиным (Петр Федоров), где участвует моя героиня. А потом, спустя год, начали снимать историю целиком. Уже тогда мне структура показалась очень интересной — как бы два сериала в одном: нечетные серии — следствие, четные — быт и жизнь дятловцев. Моя линия касается только расследования (актриса исполняет роль Кати, приглашенного патологоанатома, участника следственной группы — Авт.). Поэтому перепрыгивать из одно времени в другое мне не приходилось. Мне кажется, это ноу-хау для российского телепроизводства. Не припомню подобного.

- Как создавали образ героини? Что она за «Снегурочка»?

- Продюсеры и режиссеры проекта Евгений Никишов и Валерий Федорович признавались мне, что, увидев мою работу в сериале «Мурка», хотели познакомиться со мной. С первой же встречи мы поняли, что говорим на одном языке. И идею образа придумывали вместе. Меня уломали перекраситься платиновую блондинку, чтобы усилить ощущение замороженности и холода от моей героини в начале картины еще до того, как с ней начнут происходить перемены. Дело происходит в послевоенное время, а во время Великой Отечественной моя Катя потеряла мужа и воспитывает сына одна. Боль, которая живет в ней, «заморозила» героиню. Она закрыла для себя возможность чувствовать. Даже ее профессия говорит обо многом: патологоанатом. С мертвыми ей проще, чем с живыми. Такой она предстает в начале повествования.

- Сложно ли двум раненным людям (Костин и Катя) после таких потерь открыться навстречу чувству?

Актеры Петр Федоров и Мария Лавыгина (Луговая) на съемках мистического сериала.

- Очень сложно! Это была самая главная трудность для нас как для артистов. Как это сыграть? Тонкое ощущение, что внутри что-то начинает меняться вопреки твоей воле. В начале ты даже не отдаешь себе отчета в этом а потом уже не можешь противиться этому. Показать внутренний разлом и чувства, прорастающие в сердце, это и было нашей главной задачей. В финале мы ставим многоточие: главные герои сделали выбор, и мы надеемся, что в их жизни начнется новая эра.

- Саму историю трагедии дятловцев вы изучали? Заворожила ли эта загадочность и необъяснимость?

Актеры из "Группы Дятлова".

- Я, конечно, слышала об этой истории. Но глубоко не изучала. Когда мы начали работать, команда проделала объемный труд и предоставила нам трехтомник по трагедии группы Дятлова: хроника, фото, документы, свидетельства и все остальное. Вместе с этим мы готовились. Да, это завораживает. Мы пытались разгадать загадку, почему история вызывает такой жадный интерес не только у русских людей, но и во всем мире. Мне близка и понятна версия, которую предлагает наш «Перевал Дятлова». Кроме причин трагедии, мы подняли еще и общечеловеческую тему в этой истории.

- Еще несколько месяцев назад все мы сидели по домам. Как сложно пришлось в коронавирусный период?

- Мы с мужем провели карантин в доме за городом. С нами были родители. Это был интересный период. Поскольку мы оба много работаем, времени побыть вдвоем обычно не хватает. А тут вышло так, что в феврале мы сыграли свадьбу, а в марте сели на карантин. Целых три медовых месяца, получается. Так что наслаждались простыми радостями: завтраками, прогулками вместе.

Мы только в ноябре прошлого года стали хозяевами загородного дома, поэтому встреча весны была для нас новой и интересной. Это был приятный период новых открытий. Главное — наслаждение обществом друг друга.

- Опасаетесь ли новой угрозы? Приходится ли отказываться от проектов или светских мероприятий?

- Я не думаю, что в мире есть люди, которых устраивает сложившаяся ситуация. Очень хочется жить, не опасаясь и не оглядываясь. Путешествовать, как мы любим. Но как человек религиозный, я верю, что волос с нашей головы не упадет без воли Бога. Поэтому понимаю, что если надо переболеть — переболеем. Надеюсь, не в острой форме.

Конечно, на рожон не лезем, избегаем массовых мероприятий — кинофестивали «Кинотавр» и ММКФ игнорировали, чтобы не искушать судьбу лишний раз. При этом мы с Сережей продолжаем работать, регулярно сдаем анализы и пока удается сохранять здоровье. Маски, дистанция — все это стараемся соблюдать.

«Перевал Дятлова», ТНТ, понедельник-четверг, 22.00

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