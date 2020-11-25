Бэби-шеф, или Зачем готовят дети

С грохотом бросив ложку в раковину, я гневно провозгласила, что мне все надоело и отныне, если ей что-то не нравится, будет есть то, что приготовит себе сама.

В ответ дочь неожиданно захлопала в ладоши:

– Ну наконец-то!

…И подарит пятьсот эскимо

Дети воспринимают мир как огромное волшебное шоу, и приготовление пищи – одно из его ежедневных чудес. Тем более загадочных, что до поры до времени мы их к плите не подпускаем, опасаясь, что они навредят себе или испортят продукты. Однако важно не пропустить момент, когда детям хочется попробовать себя в роли повара, надо всячески приветствовать это желание. Ведь научить ребенка самостоятельно обеспечивать себя пищей – едва ли не главная задача всех родителей и воспитания вообще.

Обеспечивать себя пищей – значит не только зарабатывать деньги на ее покупку, но и готовить, а также правильно организовывать питание. Не научившись этому с детства, человек будет всю жизнь питаться фаст-фудом и блюдами быстрого приготовления, перехватывать на ходу шоколадки и сладкие йогурты, получит расстройства пищевого поведения и проблемы со здоровьем.

Приготовьте с детьми

РЕЦЕПТЫ ИЗ ИТАЛИИ: СУП МИНЕСТРОНЕ

На 3 порции: картофель 200 г; красный лук 70 г; морковь 120 г; брокколи 120 г; стебель сельдерея 60 г; розмарин 1 веточка; томаты очищенные в собственном соку Pelati «Помидорка» 400 г, зеленая стручковая фасоль 120 г; чеснок 1 зубчик; базилик 10 г; сыр пармезан 60 г; оливковое масло; соль; молотый черный перец.

Приготовление. В большой кастрюле на среднем огне разогреваем оливковое масло. Бросаем нарезанные кубиком лук, морковь, сельдерей, добавляем измельченный розмарин, соль и перец. Готовим, помешивая, 5-8 минут, пока лук не начнет золотиться. Томаты очищенные в собственном соку Pelati «Помидорка» измельчаем и добавляем в кастрюлю, через минуту добавляем нарезанную кубиком картошку и фасоль, заливаем водой и доводим до кипения. Как только закипит, кладем зеленую фасоль и варим до готовности картофеля, около 20 минут. Солим, перчим, добавляем измельченный чеснок и базилик, брокколи, разобранные на соцветия, и провариваем еще 3 минуты. Подаем, посыпав тертым пармезаном и рваными листиками базилика, сверху добавляем несколько капель оливкового масла.

Еда как игра

С чего же начать? Раз уж дочь изъявила желание готовить, буду ловить момент: запишу ее на несколько мастер-классов по приготовлению здоровых и полезных блюд из овощей и десертов без сахара или даже на кулинарные курсы, куплю энциклопедию по питанию, заставлю прослушать лекции по биохимии и физике процесса…

Оказывается, ни в коем случае не надо этого делать! Приготовление еды – это, конечно, и технология, и наука, и искусство, но специалисты говорят, что для ребенка это в первую очередь игра и должна ею оставаться как можно дольше. Не нужно превращать совместное приготовление пищи в обязаловку и уж тем более в поле битвы.

Разве что шуточной – например, кто кого сильнее перемажет томатным соусом. Позволяйте ребенку экспериментировать, возглавьте шалости, главное, чтобы у всех участников процесса сохранялось хорошее настроение, ведь оно, как известно, передается готовому блюду. Сохраняйте легкость: в игровой форме лучше усваиваются любые скучные и полезные премудрости.

Кстати, именно этим руководствовался бренд «Помидорка», создавая YouTube Шоу рецептов и шалостей «Помидорка Дети» с шеф-поваром известных столичных ресторанов Артемом Лосевым. В каждом выпуске настоящий шеф соревнуется с маленькими кулинарами в приготовлении обеда для всей семьи; секреты мастерства перемежаются шутками, викторинами и интересными фактами. Не менее весело может организовать процесс на собственной кухне каждый из нас.

Приготовьте с детьми

РЕЦЕПТЫ ИЗ ИСПАНИИ: ПАН КОН ТОМАТЕ

На 1 порцию: французский багет 1 шт.; томаты очищенные в собственном соку Pelati «Помидорка» 100 г; чеснок 10 г; лук шалот 10 г; тимьян сушеный 2 г или свежий 2 веточки; оливковое масло 100 мл; сливочное масло 50 г; молодой сыр 70 г; морская соль по вкусу; сахар 15 г.

Приготовление. Лук нарезаем крупными кольцами, чеснок просто придавливаем ножом. Сотейник разогреваем на плите, наливаем оливковое масло и обжариваем лук и чеснок. Добавляем томаты очищенные в собственном соку Pelati «Помидорка», сливочное масло, соль, сахар, тимьян и томим на слабом огне 15 минут.

Багет нарезаем вдоль, чтобы получился крупный кусок. Разогреваем сковородку и обсушиваем хлеб с обеих сторон, это придаст хлебу хруст. На хлеб выкладываем томаты и равномерно распределяем по всей поверхности. Сверху томатов выкладываем молодой сыр (моцареллу или любой другой), слегка поливаем оливковым маслом и посыпаем морской солью.

Ура, один дома!

Позволить ребенку самому приготовить себе еду по самостоятельно выбранному им рецепту – знак доверия, маленький шаг на его пути к полной самостоятельности.

Но приучать готовить нужно еще задолго до рецептов, исподволь привлекая к помощи на кухне. Например, попросите помыть овощи и фрукты, почистить яйца, нарезать мягкие продукты. Попутно объясните, что резать можно по-разному: дольками, слайсами, колечками, кубиками, соломкой – и что это влияет на вкус блюда. Потом дайте самому что-то смешать, постепенно давайте всё больше самостоятельности, но обязательно будьте на подхвате.

Позволяйте готовить на всю семью, даже если это простые макароны с сыром или пицца. Накормить маму и папу – это ли не повод для гордости? Между прочим, попутно можно рассказывать о стране, из которой эти блюда к нам пришли. Так кулинарный процесс послужит развитию кругозора (в том числе и самих родителей, ведь к рассказу придется подготовиться), станет ненавязчивым уроком культуры, истории других стран или своей собственной.

Приготовьте с детьми

РЕЦЕПТЫ ИЗ ИТАЛИИ: ПИЦЦА МАРГАРИТА

На 5 порций по 200 г: для теста – мука (высший сорт) 720 г; масло оливковое 18 г; соль 18 г; сахар 12 г; вода 320 мл; дрожжи живые 3 г; для соуса: томатный соус для пиццы с пряными травами «Помидорка» 1 упаковка; сыр моцарелла, по вкусу; помидор свежий 1 шт.; соль 7 г; оливковое масло 20 г; базилик свежий.

Приготовление. Смешиваем воду с сахаром, дрожжами и оливковым маслом, добавляем муку и месим тесто примерно 6 минут до однородности. Добавляем соль и мешаем ещё 2 минуты. Обминаем тесто руками, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. Делим на 5 частей, скатываем в шарики и оставляем на 2 часа в тепле. Затем ставим на 2 часа в холодильник.

Перед выпечкой пиццы достаём тесто из холодильника, даём нагреться до комнатной температуры, в это время начинаем разогревать духовку до 250 градусов.

Раскатываем тесто, смазываем соусом для пиццы с пряными травами «Помидорка», раскладываем сверху сыр и нарезанные кружочками помидоры, украшаем свежими листьями базилика, поливаем оливковым маслом, солим по вкусу, отправляем на 7-10 минут в духовку.

С мира по блюду

Подсмотреть несложные рецепты национальных кухонь, а заодно и интересные факты о них можно в том же Шоу рецептов и шалостей «Помидорка Дети» – в его копилке уже есть итальянские, грузинские, испанские, русские блюда, а каждую неделю появляются новые.

Для родителей важно еще и то, что рассказ о происхождении блюда может не только заинтересовать ребенка, но и побудить попробовать то, что до сих пор он решительно отказывался есть. Например, обычно ненавистные детям брокколи или голубцы…

В этом месте наверняка многие родители заплакали. У нас тоже беда с этими овощами. Сколько времени и сил потрачено на попытки доказать дочке, что есть овощи необходимо в каждый прием пищи, и овощи – это не только огурцы. Не верит!

Приготовьте с детьми

РЕЦЕПТЫ ИЗ РОССИИ: ГОЛУБЦЫ

На 2 порции по 2 штуки: свиной фарш 300 г; савойская капуста 500 г; рис 90 г; лук репчатый 1 шт.; томатная паста «Помидорка» 90 г; растительное масло 30 мл; сметана 90 г; сливки 30% 200 г; чеснок 10 г; лук шалот 15 г; вода 100 г; тимьян 1 веточка; молотый черный перец, петрушка 10 г; соль по вкусу; сахар 20 г.

Приготовление. Для соуса: в сотейнике обжариваем мелко нарезанный лук шалот, тимьян, чеснок, кладем томатную пасту «Помидорка» и обжариваем на среднем огне 5 минут. Добавляем воду, сливки, сахар, соль и варим на слабом огне 5 минут. Для начинки: отвариваем рис до готовности и даем остыть. Обжариваем до золотистого цвета репчатый лук. Перемешиваем фарш, рис и лук, солим, перчим. Духовку предварительно разогреваем до 180 градусов. Капусту разбираем на листья, опускаем их в кипящую воду на 10-15 секунд, чтобы стали мягкими и эластичными. Очень важно не передержать, иначе капуста переварится и потеряет вкус. Опускаем листья в воду со льдом и даем остыть. На листья выкладываем начинку из фарша и сворачиваем голубцы. Складываем в форму, поливаем соусом и отправляем в духовку на 50–60 минут запекаться. Подаем со свежей зеленью петрушки и сметаной.

Вкусно, когда полезно и вместе

Итак, чтобы начать совместную готовку:

Шаг 1. Вместе с ребенком выберите рецепт.

Шаг 2. Уточните список ингредиентов и возьмите на себя обеспечение (так и скажите: «Я куплю все необходимое, а ты приготовишь»). Покупайте только натуральные и полноценные продукты. Так вы приучите ребенка всегда выбирать полезное – ведь другого-то нет!

Шаг 3. Внимательно прочитайте описание приготовления, а еще лучше – посмотрите видеоролик. Сейчас в доступе есть огромное количество видеорецептов разной степени сложности.

Шаг 4. Дело за малым – дать ребенку свободу действий, обеспечив безопасность…

Шаг 5. А потом попробовать то, что получилось, и – обязательно! – похвалить.

Приготовьте с детьми

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ С ПОМИДОРАМИ И ШПИНАТОМ

На 5 порций: мука 500 г; молоко 150 мл; вода 175 мл; маргарин 25 г; сливочное масло 100 г; яйца 7 шт.; дрожжи 10 г; сахар 5 г; соль 8 г; томаты кусочками собственном соку Polpa «Помидорка» 250 г; сыр сулугуни 225 г; имеретинский сыр 150 г; свежий шпинат 200 г.

Приготовление: в просеянную муку высыпать соль, сахар, дрожжи и перемешать. В центре сделать углубление в муке и влить теплое молоко, воду, замесить однородное тесто, добавить теплый маргарин и вмешать масло. Закрыть миску с тестом пищевой пленкой и поставить в теплое место на 60 минут. Через 1 час тесто слегка обмять, накрыть пищевой пленкой и поставить еще на 30 минут в теплое место. Сыр сулугуни и имеретинский натереть на крупной терке. Готовое тесто разделить на равные части и сформировать руками круглые лепешки толщиной 5-6 мм. Каждую лепешку положить на противень, покрытый кулинарной бумагой, припудренной мукой, на лепешку выложить равномерно небольшое количество сыра и закатать с двух противоположных сторон небольшие бортики, соединить с двух сторон края, чтобы получилась форма лодочки. В центр подготовленного хачапури добавить томаты кусочками собственном соку Polpa «Помидорка», очищенный шпинат и оставшийся сыр. Смазать края хачапури яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Достать из духовки, в центре каждого хачапури сделать небольшое углубление, в него разбить 1 куриное яйцо, по бокам положить кусочки сливочного масла. Смазать хачапури сливочным маслом.

Вместо десерта

Поверьте, мало есть таких ресторанных кушаний, которые нельзя было бы приготовить дома. Так что если ваш ребенок обожает какое-то блюдо в кафе или ресторане и готов есть его каждый день, наведите его на мысль, что знаете, как это устроить. Тоже хороший стимул стать самому себе шеф-поваром!

Не знаю, как вы, а мы с дочкой идем готовить аджапсандали. Ей понравилось непонятное название, а я не теряю надежды приучить ее есть много разноцветных овощей во вкуснейшем соусе.

Приготовьте с детьми

РЕЦЕПТЫ ИЗ ГРУЗИИ: АДЖАПСАНДАЛИ

На 4 порции: баклажаны 300 г; баклажанная икра «6 соток» 80 г; красный сладкий перец 100 г; желтый сладкий перец 100 г; томаты кусочками Polpa в собственном соку «Помидорка» 200 г; перец чили 10 г; чеснок 10 г; красный лук 50 г; кинза 20 г; базилик фиолетовый 20 г; петрушка 20 г; молотый черный перец, соль; сахар 20 г.

Приготовление: помыть сладкий перец и баклажаны. Положить на противень и запекать в духовке 20-30 минут при температуре 180 градусов. Дать остыть. Перец очистить от кожицы и семян и нарезать крупными кусочками, баклажан нарезать четвертинками. Лук нарезать полукольцами, обжарить в большом количестве растительного масла 20 минут до мягкости. Все ингредиенты аджапсандали должны быть одинаковые по твердости, чтобы готовое блюдо было однородным. Сложить ингредиенты в сотейник слоями: запеченные баклажаны, сладкий перец, лук, сверху измельченные мелко петрушку, базилик, перец чили, сверху залить смесью томатов кусочками в собственном соку Polpa «Помидорка» и баклажанной икры «6 соток». Добавить сахар. Мелко нарезать чеснок, кинзу и перемешать с солью. Выложить на овощи и потушить на среднем огне 15 минут.