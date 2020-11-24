Александр Мостовой – о раскладах в матче «Краснодар» - «Севилья»: «Мусаев не имеет контроля над командой. Он - человек Галицкого»

Александр Мостовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Краснодар» готовится провести ответные встречи в Лиге Чемпионов. Сегодня команда Мурада Мусаева встретится на своём поле с действующими победителями Лиги Европы испанской «Севильей».

Знаменитый российский футболист и эксперт Александр Мостовой поделился с kp.ru мнением о предстоящей еврокубковой игре и рассказал о шансах «быков» в матче с именитым соперником.

- У «Краснодара» череда болезней и травм у основных футболистов. В таком напряжённом графике, в котором играют сейчас все команды, и случился вот этот сбой. Хотя у других команд тоже напряжённый график и в Европе напряжённый график, но все стараются играть. Тут сразу возникает вопрос: сильный или слабый тренер. Что это за понятие «сильный или слабый»? Когда команда играет, он сильный, когда команда играет плохо, начинают жаловаться на травмы. Если тренер сильный, то он должен играть хорошо со всеми вытекающими.

Мурад Мусаев. Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Сегодня у «Краснодара» есть шанс с «Севильей», потому что испанцы тоже неосновным составом выйдут. Совсем недавно они играли тяжёлую игру. Также не забывайте про перелёты и переезды. У краснодарцев сегодня есть шанс.

Плюс «Краснодара» в том, что появился Ари. Есть Кабелла, Классон. Жалко, что нет Вандерсона, основного мотора. Не надо делать сказку про своих воспитанников. На поле играет сильнейший, как с ПАОКом вышли девять иностранцев.

Не забывайте, что «Севилья» играла в финале Лиги Европы, они сыграли на несколько матчей больше. А за счёт своего поля, у «Краснодара» есть преимущество.

Также «Царь» рассказал о влиянии тренера на команду. Мостовой явно не верит в Мусаева и в то, что главный тренер способен хоть как-то контролировать команду.

- Теряет ли Мусаев контроль над командой? Я думаю, Мусаев и не имел контроля над командой. Он - человек Галицкого. Галицкий там решает много, в том числе и в тренировочном процессе. Для меня само назначение Галицкого - загадка. Взять тренера из физкультуры и поставить в профессиональную команду? Многие из футбольной среды даже не знают, кто такой Мусаев. Никто никого обидеть не хочет, но это так, - заявил Александр Мостовой