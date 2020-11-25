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Наука

На Марсе найдены следы «Всемирного потопа»

Свидетельства былого «водяного» прошлого соседней планеты ученые получили, изучив данные, которые передал марсоход Curiosity
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Масштаб потопа был воистину библейским, только вода заливала не Землю, а на Марс.

Масштаб потопа был воистину библейским, только вода заливала не Землю, а на Марс.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снимки, которые передал на Землю марсоход «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity) за те 8 лет, что он колесит по экваториальному кратеру Гейла (Gale crater), позволили ученым сделать вывод: когда-то – как минимум, один раз – здесь текли невероятно бурные и мощные потоки воды. На Марсе случился «Всемирный потоп» - марсианского масштаба, конечно, но вполне себе глобальный.

Следы сверхмощного наводнения углядели исследователи из трех университетов - Джексона, Корнеллского и Гавайского (Jackson State University, Cornell University and the University of Hawaii). Они полагают, что ряды 10-метровых «складок» из гравия, замеченные ими на снимках, представляют собой так называемые антидюны – гребни, которые образуются в донных частях быстро текущих потоков воды.

Гребни, которые оставили на поверхности Марса бурные потоки воды.

Гребни, которые оставили на поверхности Марса бурные потоки воды.

Ученые определили расстояние между гребнями. И вычислили, что их образовали потоки глубиной не менее 24 метров, которые неслись по Марсу со скоростью Усейна Болта – более 10 метров в секунду.

Суть своего открытия члены виртуальной экспедиции на Марс изложили в журнале Nature, на который сослались в Daily Mail, коротко рассказав об «библейском наводнении», случившимся на соседней планете.

Гребни в разрезе.

Гребни в разрезе.

Откуда на Марсе взялась вода, наполнившая бурные глубокие потоки? Точного ответа нет. Ученые лишь предполагают, что наводнение мог устроить удар астероида, растопившего льды. Или тот же астероид, но упавший в еще не высохший марсианский океан, который существовал 3-4 миллиарда лет назад в так называемую эпоху Ноя – период, когда на Марсе существовала плотная атмосфера, поддерживающая «нормальную» температуру, и вода в жидком виде.

А могли растопить лед и массированные извержения вулканов. На Марсе их хватало.

Если уповать всё-таки на астероид, угодивший то ли в океан, то ли в ледяные залежи, то по одной из гипотез, некая гигантская глыба взметнула брызги и водяной пар, который, сконденсировавшись, и залил Марс водой. Почти как на Земле, во время нашего - Библейского – потопа, неизвестно, правда, чем вызванного. Это когда дождь лил 40 дней и 40 ночей.

А куда подевалась марсианская вода? Часть, конечно, испарилась и унеслась в космос – Марс не столь тяжел, чтобы надежно её удерживать. Но какая-то вода, скорее всего, просто замерзла.

Еще несколько лет назад на 39-й конференции наук о Луне и планетах, которая проходила в Хьюстоне, ученые Nasa обнародовали результаты измерений, проведенных с помощью радара Sharad, установленного на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Они свидетельствуют: поверхность Марса в средних его широтах покрыта слоем льда толщиной в несколько сотен метров. И лёд этот - водяной.

- Водяной лёд может находиться под марсианскими песками на площади от одной трети до половины всей поверхности планеты, - уверяли исследователи из университета Аризоны (The University of Arizona). - Глубина залегания - от нескольких метров до нескольких сантиметров.

Русло гигантской марсианской реки.

Русло гигантской марсианской реки.

Открытие американцев подкрепляет данные, полученные в свое время европейцами. Они сообщали, что радар автоматической станции Mars-Express обнаружил марсианскую Антарктиду - слой льда на Южном полюсе, толщина которого достигает почти 4-х километров. И на 90 процентов состоит из замерзшей воды. Примерно такими же запасами обладает и Северный полюс.

По оценкам ученых, если растопить весь лед Марса, то вода покроет планету слоем в несколько десятков метров.

Что касается кратера Гейла, то, как полагают виртуальные геологи из трех университетов, он время от времени наполнялся водой, высыхал и опять наполнялся. Условия, существовавшие тогда - на протяжении нескольких десятков миллионов лет - благоприятствовали появлению, как минимум, примитивной жизни - бактерий и водорослей. Но похоже, все они давно вымерли, так и не эволюционировав во что-то более затейливое - животных и марсиан.

Хотя за миллиарды лет всякое могло случиться – и животные появиться, и марсиане. Могли пожить и исчезнуть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Великолепные пляжи красного песка

А каким был Марс миллиарды лет назад? До того, как его теплый и влажный климат сменился на сухой и холодный? Древний Марс – эпохи Ноя - представил себе и изобразил британский программист Кевин Гилл (Kevin Gill), воспользовавшись информацией NASA. Он собрал снимки марсианской поверхности, данные о рельефе местности, соединил одно с другим и с помощью компьютера «вычислил», как выглядела бы эта поверхность при благоприятных природных условиях.

Моделирование в итоге продемонстрировало, где располагались зеленые равнины, на которых, возможно, цвели яблони, где текли реки, плескались озера, моря и океаны, обрамленные великолепными пляжами красного песка.

Марс вчера - 3-4 миллиарда лет назад.

Марс вчера - 3-4 миллиарда лет назад.

Гилл считает, что Марс был очень похож на Землю.

Марс сегодня.

Марс сегодня.

Наука: Марс в науке

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