«Один день – один продукт»: Ирина Пегова рассекретила диету, которая помогает ей похудеть

Ирина Пегова раскрыла секрет своей диеты. Фото: Инстаграм.

Энергии Ирины Пеговой можно только позавидовать: она участвует в проекте «Ледниковый период», много снимается (недавно вышел сериал «Казанова» с ее участием), активно занимается спортом. Казалось бы, при таком графике калории должны сжигаться сами собой. Но актрисе и этого мало: 42-летняя звезда заявила, что с завтрашнего дня садится на диету. Причем на особую: каждый день можно есть только один определенный продукт.

- Всееее! Сажусь на диету! Хочу разгрузочные дни! Начну с моей любимой молочной! Мне ее открыла Несколько лет назад Инга Оболдин (актриса – Ред.). В первый день кефир, но я его очень не люблю и заменяю на ряженку, - рассказала Пегова в Инстаграме.

Актриса пообещала поделиться подробным рецептом диеты попозже, но поклонники буквально закидали ее вопросами: какие еще продукты можно употреблять во время разгрузочных дней? Ирина сдалась и рассекретила свой рацион на ближайшую неделю.

- Вот моя (не люблю это слово) диета ! – написала артистка в соцсети. - Итак!

1-й день: 5 варёных или печёных клубней картофеля + кефир.

2-й день: 100 г варёной куриной грудки, которую можно заменить индейкой. Бульон не употреблять.

3-й день: 100 г постного отварного мяса, не употребляя бульон.

4-й день: 100 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги.

5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделённых на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свёкла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона.

6-й день: только кефир, причём объём можно увеличить до 2-х литров.

7-й день: не менее 1,5-2 л минеральной воды без газа в течение всего дня.

На 8-й день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. Кефир по-прежнему можно включать в рацион в объёме 0,5-1 л в день в перерывах между приёмами пищи. Он должен быть несладким и максимально обезжиренным. «Сидеть» на такой диете можно не чаще 1 раза в 2 месяца!

Актриса решила начать разгрузочные дни с ряженки. Фото: Инстаграм.

Актриса предупреждает, что эта диета, возможно, подойдет не всем. И в любом случае нужно прислушиваться к своему организму.

- Я ее соблюдаю со своими поправками и заменами, будьте внимательны к себе! Я вместо кефира пью ряженку! – рассказала Ирина. - Картофеля не 5 клубней, а меньше. Запекаю в микроволновке или в духовке. Смело заменяю грудку на более вкусное варёное бедро (без кожи, конечно) или ножку и не 100 граммов, а СКОЛЬКО ХОЧУ! В дни когда рыба смело меняю ее на креветки или морепродукты, если рыбу не хочу. Но важно пить между приемами пищи, много воды, в этом залог успеха!

Любимая актрисой диета «Один день – один продукт» - это вариация на популярную на западе диету «Шесть лепестков». Ее разработала шведский диетолог Анна Юханссон. Главный принцип диеты - чередование белковых и углеводных дней. Длится она всего неделю, но за это время можно сбросить от трех до семи килограммов. К слову, название возникло не случайно: Анна советует перед началом диеты вырезать из бумаги цветок с шестью лепестками и на каждом написать название продукта. Посидел на нем один день – отрывай лепесток. Правда, список блюд, разрешенных на такой диете, отличается от рациона Ирины Пеговой.

- Первый день можно есть только овощи. Причем никакого картофеля или тыквы – овощи, содержащие крахмал, под запретом. Все остальные можно сколько угодно.

- Второй день – молочный: нужно пить кефир или есть творог (максимум 2,5% жирности).

- Третий день - куриное мясо в любом виде. Главное, чтоб без жира и кожи.

Спокойно , спокойно ... можно, хоть помечтать об этом ! Мне это не светит до зимы.....это точно .... Фото:

- Четвертый – рыбный. Рыбу или морепродукты можно приготовить любым способом без масла.

Пятый – самый легкий, фруктовый.

Шестой - зерновой. Из круп разрешены гречка, овсянка и нешлифованный рис. Можно съесть немного цельнозернового хлеба или хлеба с отрубями.

Во время диеты "Шесть лепестков" можно пить чай (любой - зеленый, черный, травяной) в неограниченном количестве. А вот кофе – не больше чашки в день.