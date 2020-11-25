Мелания Трамп против Джилл Байден

Супруга Трампа войдет в историю как одна из самых стильных первых леди. У жены Байдена одна слабость - она предпочитает обувь на плоской подошве.

Совсем скоро первая леди США Мелания Трамп уступит жилые апартаменты на втором этаже Белого дома супруге Джо Байдена Джилл. Шанс, что славянская красавица задержится там еще на четыре года, тает на глазах. И пока это еще не произошло, «КП» решила сравнить двух первых леди.

90 - 60 - 90

Мелания Трамп (МТ): На заре своей модельной карьеры параметры Мелании были хороши, но не идеальны: объем груди - 85 см, талия - 65 см, а бедра - 93 см. Это потом, перебравшись в США, она сделала пластическую операцию: поправила форму носа и губ, увеличила грудь.

В ее нынешние 50 лет рост Мелании - 178 см (хотя многие издания указывают 180 см), а вес - 60 кг. Оставаясь в хорошей форме, она тем не менее не заморачивается диетами и позволяет себе сладкое. Избегает Мелания только жирного и жареного, отдавая предпочтение свежим органическим продуктам. Главные ее увлечения - это фитнес, большой теннис, плавание и йога.

Джилл Байден (ДБ): Мало кто знает, но в юности Джилл Байден тоже подрабатывала моделью. И это будучи обладательницей классического женского роста (168 см), с которым на подиум берут редко.

В свои 69 лет миссис Байден - блондинка с пышной шевелюрой, хорошей фигурой и стройными ножками. Поддерживать себя в хорошей форме ей помогает бег, которым она увлеклась в 40 лет. Тогда она сильно переживала из-за конфликтов с дочерью-подростком, а ежедневные пробежки стали панацеей, помогающей отвлечься. За 30 лет Джилл пробежала один марафон, несколько полумарафонов и десяток многокилометровых забегов.

Долгий путь к браку

МТ: С будущим супругом Дональдом Трампом 28-летняя Мелания познакомилась на вечеринке в 1999 году. Заметив ее, миллиардер попытался выпросить у модели номер телефона. Мелания прекрасно знала, что бизнесмен тот еще Казанова, поэтому настояла, чтобы он лучше оставил ей свой номер. А она уже сама решит - позвонить или нет.

Их роман длился пять лет. За это время Трамп развелся со своей второй женой и объявил прессе, что наконец-то встретил любовь жизни. В итоге бизнесмен сделал Мелании предложение, подарив кольцо за $1,2 млн. Свадьба стала самым громким медиа-событием 2005 года.

ДБ: Для Джо и Джилл Байден их брак стал вторым. Первая жена Джо разбилась в аварии вместе с их годовалой дочерью. А Джилл была замужем за футболистом Биллом Стивенсоном.

Они познакомились на свидании вслепую, которое им устроили друзья. Джилл в тот момент еще училась в колледже, а Джо уже был сенатором.

Джилл подала на развод, когда начала встречаться с Джо. Байден несколько раз делал предложение своей подруге, но та упорно отказывалась. Она боялась, что публичная жизнь жены сенатора помешает ее карьере. Но через пару лет, на пятый раз, Джилл все-таки сдалась и согласилась выйти за Байдена.

Семья и карьера

МТ: Мелания родилась в Югославии, в словенском городке Ново-Место. Отец работал водителем, а мать - модельером на фабрике детской одежды. Семья жила скромно в обычной квартире.

В школе Мелания была прилежной ученицей, учителям особенно запомнилась ее вежливость. А вот с учебой в университете у девушки не задалось. После первого курса на факультете архитектуры и дизайна она бросила учебу в Любляне и перебралась сначала в Милан, а потом в Париж, погрузившись в модельный бизнес. Карьера пошла в гору, девушка переехала в США, где стала сниматься для глянца.

Брак с Трампом подарил Мелании самое главное счастье - семью и детей. В 2006 году она родила сына Бэррона Уильяма. Мальчик стал пятым ребенком бизнесмена.

В 2010 году Мелания выпустила собственную линию ювелирных украшений и часов, а впоследствии увлеклась косметикой для женщин и парфюмерией.

ДБ: Джилл Байден (девичья фамилия - Джейкобс) выросла в американском городке Виллоу-Гроув близ Филадельфии в семье банкира и домохозяйки. Она была старшей из пяти дочерей.

В 19 лет Джилл вышла замуж за Билла Стивенсона, но их брак просуществовал меньше пяти лет. Встреча с Джо Байденом стала для нее судьбоносной. Однако женщина тревожилась, как ее примут сыновья сенатора - Бо и Хантер. Но все получилось как нельзя лучше. Мальчишки называли Джилл мамой и были рады, когда у них появилась сводная сестра Эшли.

Занимаясь воспитанием детей и внуков, Джилл ни на день не забывала о работе. Она преподавала английский и историю в школе и колледже, получила две магистерские степени и степень кандидата педагогических наук.

Даже когда при Бараке Обаме супруг стал вице-президентом США, Джилл продолжала работать в муниципальном колледже в Вирджинии, добираясь туда из Вашингтона на пригородном поезде. Параллельно возглавляла фонд, просвещающий женщин в вопросах рака груди, а также поддерживала семьи ветеранов войн.

Кстати, после победы мужа на нынешних выборах Джилл объявила, что продолжит преподавать. Таким образом она может стать первой работающей первой леди. Хотя, очевидно, что совмещать эти две ипостаси будет нелегко.

Роскошь против скромности

МТ: Каждый наряд Мелании выверен до мелочей. Она войдет в историю как одна из самых стильных первых леди. Причем удачно носит как провокационные куртки с надписями «Мне все равно. А тебе?», так и лаконичные костюмы в стиле 60 - 70-х годов. В Инстаграме существует не один аккаунт, где публикуются образы, в которых предстает Мелания.

Однако иногда наряды миссис Трамп не соответствуют обстановке. Довольно часто Мелания прокалывается при выборе обуви. Будучи на высоченных шпильках, она сажает деревья или посещает затопленный Техас и разрушенный Пуэрто-Рико. Ее наряды порой запредельно дороги. Однажды она появилась в пальто стоимостью $51 тысячу.

А вот в выборе аксессуаров Мелания подчас проявляет аскетичность, предпочитая носить только помолвочное кольцо.

ДБ: Джилл Байден в отличие от Мелании довольно сдержанна в одежде. Она является ярой сторонницей концепции осознанного потребления, поэтому спокойно может появиться на различных мероприятиях в одном и том же наряде.

Миссис Байден пренебрегает люксовыми брендами и дорогими украшениями, только в последнее время стилисты стали наряжать ее в костюмы от известных дизайнеров. Все остальное время Джилл отдает предпочтение классическим жакетам с юбками спокойных цветов и платьям-футлярам, к которым привыкла за время работы в колледже.

Но есть у миссис Байден одна слабость - она падка на необычную и неформальную обувь - прочь каблуки, даешь плоскую подошву!