Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 25 ноября 2020 года Фото: REUTERS

АЗЕРБАЙДЖАН ВОШЕЛ В КЕЛЬБАДЖАР

Под покровом ночи подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха.

"Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район. Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск. В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Кельбаджара", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

"Все храмы, находящиеся на нашей территории, - наше историческое достояние, и они охраняются государством. Если ЮНЕСКО захочет посетить христианские храмы, то пусть приедет и посмотрит состояние агдамской мечети", - пишет в своем официальном паблике президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Впервые Баку показало аэровидеосъемку города Шуши без взрывов.

ПРИШЛО ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ОРУЖИЕ

Военная полиция Минобороны Армении еще раз призвала своих солдат и ополченцев вернуть оружие и боеприпасы, которые были выданы во время боевых действий.

"В ходе развязанных с 27 сентября военных действий, в условиях объявленного в Республике Армения военного положения, многочисленные граждане в установленном порядке получили оружие и боеприпасы и отправились на фронт. После установления режима прекращения огня в рамках трехстороннего соглашения многие из них уже вернулись с мест проведения военных действий, однако пока не сдали находящиеся у них оружие и боеприпасы. Военная полиция Армении еще раз призывает граждан, призванных на военную службу по призыву или другим основаниям, добровольно сдать в военную полицию оружие и боеприпасы, полученные в ходе военных действий. Согласно ч. 5 ст. 235 УК РА, лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, если его действия не содержат иного состава преступления", - предупреждает официальный сайт Минобороны Армении.

Отметим, что речь идет о современном нарезном автоматическом оружии, которое способно поражать живую силу противника на расстоянии до трех километров.

В СМИ Армении развернута широкая акция по поддержке семей погибших и инвалидов.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛЕ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым итоги визита российской делегации и выполнение соглашения по урегулированию конфликта в Карабахе.

"Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению. Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры государств в беседе затронули вопросы экономического взаимодействия, а также восстановления транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе. Речь идет о новых строительных проектах и дорогах, которые должны соединить Баку с Карабахом.

Также Владимир Путин говорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они обсудили варианты работы Центра по мониторингу перемирия в Карабахе.