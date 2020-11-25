Убить всех норок из-за коронавируса: поможет ли истребление животных спасти людей

Норки в ожидании усыпления на одной из звероферм в Дании. Фото: REUTERS

Из Датского королевства пришла тревожная новость: впервые в мире обнаружено заражение «человеческим» коронавирусом у животных и возврат модифицированного вируса от них снова к людям. Речь идет о норках, которых разводят для получения ценного меха на шубы модницам. Работники ферм стали заражаться ковидом от зверьков, и в целях безопасности власти Дании приняли решение о поголовном истреблении 17 миллионов норок. Вспышки коронавирусной инфекции среди животных также произошли на предприятиях по разведению норок в Швеции, Испании, Италии, США и Нидерландах. Голландцы сообщили, что планируют уничтожить всю популяцию этих пушных зверей в своей стране к 2021 году.

Несмотря на то, что животные выращивались на верную погибель - чтобы получить мех, многих шокировало известие о массовом убийстве зверьков. А если эта жертва коронавирусу, которую приносит человечество для своего блага, только начало?.. Уже ведь точно известно, что ковидом заражаются от людей и тигры со львами в зоопарках, и хорьки, и домашние кошки. Пока, правда, не зафиксирована передача вируса от них обратно человеку, но лиха беда начало. Исследования продолжаются. До чего мы можем дойти в попытках избавиться от потенциальных угроз и каковы они на самом деле? Об этом обозреватель kp.ru поговорил с генетиком, научно-медицинским просветителем, руководителем медико-генетического центра Genotek Валерием Ильинским.

Доказано, что ковидом от людей могут заразиться и тигры со львами в зоопарках, и хорьки, и домашние кошки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ ДО ДОМАШНИХ КОТОВ

- Валерий, почему ученые так ужасаются распространению «человеческого» коронавируса именно среди норок? И почему власти многих стран так быстро решились на истребление этих животных?

- С одной стороны, их разводят много, они живут скученно, в вольерах, в большом количестве в тесных помещениях. Тех же домашних кошек, которые тоже заражаются коронавирусом и потенциально могут передать его человеку, в одной квартире редко бывает больше двух-трех. А норок - сотни тысяч на ферме. Поэтому высока вероятность, что если заразится один зверек, от него инфекция быстро перекинется многим другим. А потом и людям - работникам ферм. Ну и вторая причина, как ни жестоко это звучит, популяцией норок можно довольно легко управлять. Если бы кто-то попытался издать распоряжение убить всех кошек, это вызвало бы большую волну негатива, серьезных протестов. Норок тоже жалко, но люди в конце концов и выращивают их для получения меха...

В целях безопасности власти Дании приняли решение об уничтожении 17 миллионов норок. Фото: REUTERS

- Есть ли объяснение: почему обнаружены случаи возвращения коронавируса к человеку именно от норок, если другие животные тоже заражаются им от людей? Может, это какие-то уникальные особенности организма зверьков? И тогда нам в принципе не стоит опасаться, что любимые котики, заразившись ковидом, способны передавать его людям?

- С биологической точки зрения такой оптимизм вряд ли оправдан. Если коронавирус попадает от человека к любому животному, восприимчивому к SARS-CoV-2, то он не может быстро измениться настолько радикально, чтобы потерять способность снова заражать людей. Да, новый вирус еще мало изучен, местами непредсказуем. Но, скорее всего, если он может передаться от человека к норке, кошке или хорьку, то точно так же может вернуться от них к людям.

ВОПРОС В ТЕМУ

Люди - звери - и снова люди: на это способен только SARS-CoV-2?

Многим это кажется удивительным и даже подозрительным: почему мы до сих пор не слышали о такой цепочке? Чтобы зоонозный, то есть пришедший к человеку от животного, вирус после адаптации к людям передался уже другим животным и - снова вернулся к «венцу творения». Разве это не нонсенс?!

- Вовсе нет, - говорит Валерий Ильинский. - Ситуация вполне типичная для зоонозных вирусов. Просто до сих пор к этому не было столь пристального внимания ученых и общественности. Вирусы, передавшиеся животным от человека, вообще обычно редко изучают. До последнего времени особенности самочувствия и жизни зверей не настолько интересовали исследователей. Поскольку у животных заболевания, полученные от человека, как правило, протекают легко и малозаметно - как сейчас у кошек, заразившихся SARS-CoV-2. Только теперь мы отслеживаем каждое мельчайшее проявление новой инфекции у кого бы то ни было.

КОНКРЕТНО

Реальные и мнимые угрозы

- Сейчас появилось такое сравнение: фермы норок - это настоящая природная лаборатория. Поскольку животных много, и они живут скученно, коронавирус быстро передается, чаще мутирует и растет вероятность появления штаммов с непредсказуемыми свойствами. Эти мутации могут как сделать ковид более заразным и смертоносным, так и наоборот превратить его в более легкую болезнь. Как вам эта гипотеза?

- Чем больше организмов заражаются каким-то вирусом и чем активнее вирус распространяется в рамках конкретного организма, тем более вероятно появление мутаций. Они возникают случайно в процессе размножения вируса. Мутации могут работать для самого вируса как в «плюс», так и в «минус». То есть или облегчать ему распространение, или, наоборот, затруднять. Но действует эволюция - принцип естественного отбора: закрепляться и передаваться следующим «поколениям» вируса будут те мутации, которые упрощают процесс распространения болезни.

Исходя из этого, мы можем прогнозировать, что со временем вирус будет эволюционировать в направлении большей заразности. При этом изменение степени тяжести болезни довольно непредсказуемо.

- Мутации коронавируса, которые уже обнаружены у норок и заразившихся от них людей, делают ковид более заразным?

- Нет, подтверждений этого на сегодня нет.

- Версия, что «норочьи» мутации сделали коронавирус более «кровожадным», повысили риск тяжелых осложнений болезни - есть?

- Нет, это тоже не подтверждено. В целом в истории про норок надо понимать: пока что доказанных, однозначных данных о серьезном изменении свойств вируса нет. Есть некие спекуляции, ожидания, подозрения, но подтвержденных фактов нет.

- В зарубежных СМИ со ссылками на иностранных ученых пишут, что из-за «норочьих» мутаций антитела к коронавирусу, возникшие после болезни или прививки, могут оказаться бессильны. Это значит, что и повторные случаи болезни могут стать массовыми, и эффективность вакцинации ставится под вопрос.

- Все это размышления, рассуждения, гипотезы, которые пока никак не доказаны.

Доказанных, однозначных данных о серьезном изменении свойств обнаруженного у норок коронавируса нет. Фото: REUTERS

ВМЕСТО ВЫВОДА

Сегодня все опасения в отношении угрозы норок для человечества основаны на гипотезах, говорит эксперт. «Мутации коронавируса в популяции этих зверьков могут возникать в относительно большом количестве, и часть мутаций может оказаться неблагоприятными для людей», - поясняет Валерий Ильинский. При этом пандемия уже создала огромные проблемы для человечества и еще неизвестно, когда удастся взять ее под контроль. Чтобы избежать новых осложнений, и было принято решение избавиться от потенциальных источников угрозы.

КСТАТИ

Есть ли риск заразиться от шубы из заболевшей норки

Вирусологи поясняют, что опасения напрасны. SARS-CoV-2 сохраняет жизнеспособность на разных поверхностях максимум до нескольких суток. Мех норок подвергают обработке, потом из него шьют одежду, потом она хранится на складе магазина, в торговом зале и т. п. Словом, к моменту попадания в руки покупателей мех уже точно не будет представлять никакой инфекционной опасности.

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